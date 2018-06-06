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Erhürman: “Sporda arzu ettiğimiz yerde değiliz"

Başbakan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde futbol sahalarında ve spor salonlarında çıkan olayları üzüntüyle izlediğini kaydetti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:08
Erhürman: “Sporda arzu ettiğimiz yerde değiliz"

Başbakan Tufan Erhürman, spor aracılığıyla gençleri kötü alışkanlıklardan korumaya çalışırken sporun şiddetin yaygınlaşmasının bir aracı haline getirilmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Başbakan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde futbol sahalarında ve spor salonlarında çıkan olayları üzüntüyle izlediğini kaydetti.

“Sporda arzu ettiğimiz yerde değiliz. Daha fazla insanımızın spor yapmasını, lisanslı sporcu sayısının artırılmasını, elit sporcuların tespit edilip desteklenmesini sağlamak için geliştirdiğimiz projeyi uygulamaya geçiriyoruz” diyen Başbakan Erhürman, spor kültürünün geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Erhürman, “Spor aracılığıyla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumaya çalışırken sporun şiddetin yaygınlaşmasının bir aracı haline getirilmesini kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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