Erhürman: “Statüko duvarını CTP yıkacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayları dün Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)’ta gerçekleştirilen kokteylde bir araya geldi.

CTP Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da yer aldığı etkinliğe 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da katıldı. Salonu dolduran partilileri seçim heyecanının sardığı gözlemlenirken, Erhürman burada yaptığı konuşmada seçim yarışının iki zihniyet arasında geçeceğini öne sürerek, “Biri böyle gelmiş böyle gitsin diyenlerin zihniyetidir, diğeri ise bizim zihniyetimizdir; yani bu düzeni değiştirme, çocuklarımıza haysiyete, adalete, üretime ve hizmete dayalı yeni bir düzen bırakma gailesidir. Kararı halkımız verecek” dedi. Erhürman’ın sözü sık sık sloganlarla kesildi.

“STATÜKO DUVARINI CTP YIKACAK”

Genel Başkan Tufan Erhürman konuşmasında ülkede yaratılan statüko duvarını bu kez yıkıp geçeceklerini söyledi. 7 Ocak gecesi iktidara gelerek ertesi gün işe koyulacaklarını belirten Erhürman, “Derdimiz hükümete gelip koltuklara kurulmak değil. Bu ülkede artık bir şeylerin değişmesi gerekir diyenleriz. Bu ülkede yeni bir sistem kurulmalı. Bu ülkede üretmeliyiz ve ürettiğimizi adil paylaşmalıyız. Bu ülkenin kapılarını dünyaya açmaya biz çalıştık, belli bir noktaya kadar da açtık şimdi bir hissa daha diyeceğiz ve ardına kadar açacağız. Statüko duvarını CTP yıkacak” dedi.



“HALKIMIZA GÜVENİMİZ TAM”

Bu ülkede sistem değişecekse bunu ancak CTP’nin yapabileceğini vurgulayan Erhürman, “Balonlar hava kaçırmaya başladı. Yenileniyoruz diyenler yine eski suretleriyle ortaya çıktılar. CTP 50 kişilik kadrosunu açıkladı, taraflı tarafsız herkes ‘evet, budur’ dedi, işin rengi belli oldu. Biz geliyoruz, çalışacağız ve yapacağız. Tabanımıza güvenimiz tam, halkımıza güvenimiz tam” dedi. Kötü yönetimler nedeniyle halkın bazı şeylerin değişeceğine dair inancının azaldığını belirten Erhürman, CTP’nin güçlü kadrosu ve her alandaki sorunlara ürettiği çözümleri ile hazır olduğunu ve halkın bunu görüp gerekeni yapacağına inandığını söyledi.