Erhürman: Şu anda protokolün ön çalışmaları yapıldı

Başbakan Tufan Erhürman, Basın Odası Özel Programında Ankara ziyaretini de değerlendirdi.

Erhürman, Ankara ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü ve bu görüşmede Türkiye ile yapılacak 3 yıllık protokol ile ilgili bir çerçeve çizdiklerini belirtti…

Geçmiş yıllarda yapılan protokollerdeki sıkıntılara değinen Erhürman, örnek olarak KKTC’nin protokollerde yer alan reform destek ödeneğinden uzun yıllardır pay alamamasını gösterdi…

Göreve geldiği günden itibaren somut, iş planı gibi bir protokol yapılmasını talep ettiklerini belirten Erhürman, şu anda protokolün ön çalışmalarının yapıldığını açıkladı…

Erhürman, hafta ortasında KKTC’ye gelecek heyetin bu noktada çalışmalar yapacağını belirtti…

Kamu reformu konusunda da reform olması için taşların yerinden oynaması gerektiğini söyleyen Erhürman, süreçte sendikaların görüşlerine de önem verdiklerini ifade etti…

Erhürman, hükümet göreve geldikten sonra yaşanan ekonomik bunalımın birçok alandaki yapılanları görünmez kıldığını belirterek, 1 yıl içerisinde spesifik olarak özellikle sağlık alanında yaptıkları icraatlara değindi…

Fonlarda biriken paraların gerekli alanlarda kullanıldığını ifade eden Erhürman, ülkede geçmişte kamulaştırma problemi çözülmeden ihalelere çıkıldığını anımsattı…

Erhürman, bu aşamadan sonra çıkacakları hiçbir ihalede kamulaştırma sorunu yaşanmayacağını vurgulayarak, Türkiye’nin altyapıya katkı konusunda gereken katkıya hazır olduğunu belirtti…

1 yıl içerisinde yaşadıkları geç bütçe, ekonomik sıkıntı ve sel felaketi gibi sıkıntılara değinirken de Erhürman, gelinen aşamada ise artık yapılan çalışmaların meyvelerinin toplanacağı döneme girildiğini vurguladı…

Erhürman, zamların devam etmesinin nedeninin Kuzey-Güney ticareti olduğunu belirterek, Güney’den gelen için fiyatların uygun olması nedeniyle düşüş yaşanmadığını anlattı…

Özele maaş desteği konusunda da Erhürman, herhangi bir bakanın bu konuda olumsuz bir yaklaşımı olmadığını temel meselenin fonun yabancı işçi çalıştıran işverenden toplanması ve bunun nasıl kullanılırsa en verimli şekilde teşvik edilmesi olduğunu kaydetti…