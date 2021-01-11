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Erhürman: “Şu andan itibaren istifa etmiş bir Hükümet…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman seçimin hükümetin ölü doğduğunun teyidi olduğunu ifade ederek, ret oylarının Canaltay’a değil UBP’ye olduğunu kaydetti.

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:05
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Erhürman: “Şu andan itibaren istifa etmiş bir Hükümet…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman seçimin hükümetin ölü doğduğunun teyidi olduğunu ifade ederek, ret oylarının Canaltay’a değil UBP’ye olduğunu kaydetti.

Erhürman, Başbakan’ın da bu ret oylarını hükümete yönelik almasının olumlu olduğunu, seçim yasası değişikliği ihtiyacını partilerin görüşebileceğini, bugünkü açıklamayı hükümetin istifası olarak kabul ettiklerini söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, bugünden sonra istihdam ve benzeri faaliyetlerin de doğru olmayacağını ifade ederek, en erken zamanda seçime gidilecekse gidileceğini ama her ne yapılacaksa hükümet değil hep birlikte yapılması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, bu durumdan mutlu olmadıklarını, ret oylarının Canaltay’a değil, hükümete güvensizlik olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 11.01.2021 17:27
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