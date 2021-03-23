Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

Erhürman: Suçlar yasada açıkça tanımlanmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinden geçilen dönemde ekonomik olarak yaşanan sıkıntıların bir miktar risk alınmasını gerektirdiğine işaret etti, son derece dikkatli olunması gereken bir aşamada olunduğu düşüncesini belirtti.

23 Mart 2021 Salı 15:57
28 Okunma
Erhürman: Suçlar yasada açıkça tanımlanmalı

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, CTP olarak Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivediliğine oylarının olumlu olduğunu söyledi. Bu risk alınacak dönemde, caydırıcı cezaların getirilmesinin önem arz ettiğini de söyleyen Erhürman, yasa değişikliğine ilişkin teknik birkaç noktaya değinen ve komitede dikkate alınması gerekliliğini belirtti.

“YAPTIRIMI UYGULAMA YETKİSİ KİMDE OLACAK?”

Erhürman, yasa değişikliğinde öngörülen işyeri kapatma yetkisinin ciddi bir yetki olduğuna işaret etti, yetkinin yukarıda olması gerekliliğine işaret etti. Kapatma yetkisinin bir hafta olarak belirtildiğini söyleyen Erhürman, “Bir iş yerini kapatacaksınız. Olması gerekiyor. Caydırıcı olması lazım. Ama tam da bu sebeple, bu ağır yaptırımı uygulama yetkisinin kimde olduğunun daha net bir biçimde yasada belirlenmesi lazım. Çünkü ağır bir yaptırımı uygulama yetkisi veriyorsunuz kişilere” dedi. Yasa Değişikliği’nin bir maddesinde ‘yurttaşlar’ denildiğine değinen Erhürman, ilgili maddedeki kapsamın yurttaşlar dışında da genişletilmesi gerekliliğini belirtti ve “Yurttaş olmayanlar da bu suçu işleyebilir” dedi.

“EV KARANTİNASI İÇİN DÜZENLEME ŞART”

Suçların da yasada açıkça tanımlanması gerektiği görüşünü belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yasada suçun mümkün olduğunca net tanımlanmalara gerek olduğunu söyledi.

Endişe ve risk noktasının, bu sistemin sadece gelen kişi üzerinde kurulması olduğuna vurgu yapan Erhürman, gelen kişiyi ziyaret edenlerin de bu sistemin içerisinde alınmasının şart olduğunu ifade etti. Özellikle ev karantinasında bu konuda sorun yaşanabileceğine işaret eden Erhürman, ev karantinasında olan bir kişinin ziyaretçi kabulü ile bulaşın yayılabileceğini, bu riskin de ortadan kaldırılması için suç ve cezanın düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner:Hükümet olarak gerekli kararları üreteceğiz kimsenin şüphesi olmasın
Saner:Hükümet olarak gerekli kararları üreteceğiz kimsenin şüphesi olmasın
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Geçitkale-Tatlısu Anayoluna TIR'ın üzerinden konteyner düştü
Geçitkale-Tatlısu Anayoluna TIR'ın üzerinden konteyner düştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim