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Erhürman: Tahribat yaratıldı

Aklının 19 Ekim’den sonrasında olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının önünde çok ciddi problemler olduğunu söyledi.

09 Ekim 2020 Cuma 11:39
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Erhürman: Tahribat yaratıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman Haber Kıbrıs Web TV’de  Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi'nin programına konuk oldu.

Aklının 19 Ekim’den sonrasında olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının önünde çok ciddi problemler olduğunu söyledi.

Erhürman,  tahribat yaratıldığını ama göreve geldiklerinde toparlayacaklarını açıkladı.

Önümüzdeki 5 yılda ne yapacağını anlattığını söyleyen Erhürman, “seçilmek için halkı bölmedim ve toplumu bütünleştirmeye çalıştım. İkinci tura kalırsam kesin seçilirim diye konuşulması zaten bu yüzdendir”ifadelerini kullandı.

Maraş açılımı konusunda  açıklama yapan Erhürman, yapılan girişimin bir tahribat olabileceğini ve zaten izin verilen yere girilebildiğini söyledi. Erhürman, “Atılan taş ürkütülen kuşa değdi mi? Uluslararası hukuka uygun mu açıldı? Seçime yönelik yapılan bir hamledir”dedi.

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