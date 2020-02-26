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Erhürman: “Talat, CTP adına konuşan bir siyasetçi değildir”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman Hakikat Tv’de Güven Arıklı’nın konuğu oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erhürman, kesinlikle ikinci tura kalacaklarını belirtti.

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:21
429 Okunma
Erhürman: “Talat, CTP adına konuşan bir siyasetçi değildir”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Hakikat Tv’de Güven Arıklı’nın konuğu oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kesinlikle ikinci tura kalacaklarını belirten Erhürman, “Herkese küs Akıncı ile her şey daha kötü olur diyor Sayın Talat. Bu görüşe göre CTP, Akıncı ikinci tura kalırsa onu desteklemez” sorusunu da yanıtladı ve “Sayın Talat eski genel başkanlarımızdandır ve CTP içindeki önemli figürlerdendir. Ama CTP adına şu anda konuşan bir siyasetçi değildir. CTP’nin özel organları var. Buradan o çıkarımı yapmamamız gerekiyor” dedi.

ERHÜRMAN: ÖRNEK BİR ORTAM YARATILMALI

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman konuşulması gereken konunun TC-KKTC ekonomik işbirliğinin hangi zeminde yeniden kurulması konusunun olduğunu söyledi.

Bir örnek ortam yaratılması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Kıbrıslı Türkler geleceklerini görebilsinler” dedi. “Bizim en yetişmiş çocuklarımız yurt dışına eğitime gidiyor” diyen Erhürman, çoğu gencin geri gelmediğini ifade etti. Yatırımcılıkla ilgili öngörülebilirlik sorunu yaşandığını belirten Erhürman, bunların da istihdamı etkilediğini kaydetti.

“BU KONULAR TEKRARDAN MASAYA YATIRILMALI”

Ürettiğimiz ürünleri satmakta zorluk yaşadığımızı dile getiren Erhürman, kültür, inanç vb. turizm alanlarında yapılacak çok şeyin olduğunu ifade etti. Yüksek öğrenimde TC’den gelecek öğrencilerin bizler açısından önemli olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu konuların tekrardan masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanının, BM, Güney Kıbrıs, AB, Amerika ile hatta belki Yunanistan ile konulabilmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, “Kıbrıslı Rum siyasiler CNN’de konuşabiliyorsa, Kıbrıslı Türkler de Yunanistan da konuşabilmeli. Biz bunları yapabilmeliyiz. Zorlayabilmeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanının hükümette hangi siyasi parti olursa olsun, onunla konuşabilmesinin beklendiğini kaydeden Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı doğrudan icra-i işler yapan değildir ama yön verendir. Koordinasyon yapandır” diye konuştu. Erhürman, ‘köprüleri kurmak’ anlamında cumhurbaşkanının önemine dikkat çekti.

“İKİNCİ TURA KESİNLİKLE KALACAĞIZ”

Cumhurbaşkanının gerektiğinde bakanlar kuruluna başkanlık etmesinin de beklendiğini dile getiren Erhürman, “Eğer cumhurbaşkanı bir yasanın anayasaya aykırı olduğunda düşünüyorsa, yasayı meclise gönderir bir daha onaylamak zorunda değildir. Öndenetim için anayasa mahkemesine gönderebilir” dedi.

Cumhurbaşkanının ‘Cumhuriyet Güvenlik Kuruluna’ başkanlık etme yetkisinin de olduğunu söyleyen Erhürman, cumhurbaşkanından bu gibi şeylerin beklendiğini kaydetti.

“Herkese küs Akıncı ile her şey daha kötü olur diyor Sayın Talat. Bu görüşe göre CTP, Akıncı ikinci tura kalırsa onu desteklemez” sorusunu da yanıtlayan Erhürman, “Sayın Talat eski genel başkanlarımızdandır ve CTP içindeki önemli figürlerdendir. Ama CTP adına şu anda konuşan bir siyasetçi değildir. CTP’nin özel organları var. Buradan o çıkarımı yapmamamız gerekiyor” dedi.  

İkinci tura Erhan Arıklı ile Mustafa Akıncı kalırsa CTP’nin kimi destekleyeceği sorusunu da yanıtlayan Erhürman, “Ben çok net olarak şunu söylüyorum biz ikinci tura kalacağız” dedi.

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan ErhürmanMehmet Ali Talat
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vatandas 2020-02-26 10:34:25

kibrisin duzelmesi icin once var olan yasalari uygulayinda ondan sonra konusma yapin aysegul baybars hic yasalara uymuyor yasa var ama devlet icin var insanlar icin yok cunku olsaydi bir k.k.t.c vatandasiyla evli olanlari ihrac etmezdi insanlarda mahkemeye basvurmazdi birde tazminat davasi var bu isin sonunda ve devlete zarar

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