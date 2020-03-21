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Erhürman: “Tatar'a şaşırdım....”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamalarının ardından açıklamalarda bulundu

21 Mart 2020 Cumartesi 13:38
2163 Okunma
Erhürman: “Tatar'a şaşırdım....”


CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamalarının ardından açıklamalarda bulundu. Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Az önce Sayın Ersin Tatar'ı şaşkınlıkla izledim. "Neredesin ya Tufan Erhürman... Dedim kendine ayarla, yapamadı" şeklindeki açıklamalarını duyunca kulaklarıma inanamadım. Sözünü ettiği Dome Otel'in kullanılmasıydı. Telefonumda kayıtlar olduğu için gün ve saat vererek açıklıyorum. Her şeyden önce Dome Otel'in kullanılması isteniyorsaydı doğrudan Otel'in aranması gerekirdi. Buna karşın Sayın Tatar beni aradı ve bu konuda yardım istedi. Ben Bayram Karaman ile konuştum. Kendisi yardımcı olabileceğini söylediği için de 20 Mart 2020 Cuma günü bunu Sayın Tatar'a bildirdim. Ardından da aynı gün saat 15:20'de kendisine Karaman'ın telefon numarasını mesaj olarak attım. Bugün de Karaman'ın beni arayıp doksan odayı yarın için ayarlayabileceğini söylemesi üzerine saat 11:26'da Sayın Tatar'ı arayıp bu bilgiyi kendisine aktardım. "Bu akşama olmaz mı" diye sorunca, kendisine Karaman'ı aramasını, bunun olabileceğini düşündüğümü söyledim. Sayın Tatar teşekkür etti ve telefonu kapadık. Az önce canlı yayında Sayın Tatar'ın söylediklerini duyunca gerçekten kulaklarıma inanamadım. Biz baştan beri her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik ve ne zaman yardım istendiyse elimizden geleni yaptık. Bu olayda yaşananlar da bunlardı. Hem şaşırdım hem de gerçekten üzüldüm. Bu kadarı da olmaz diye düşündüğümüz ne varsa maalesef oluyor! Ama biz nasıl günlerden geçtiğimizin farkındayız. Her şeye rağmen yardıma hazırız çünkü bu zor dönemde halkımız için her türlü çabayı göstermek ve dayanışma içinde olmak zorunluluğumuzun bilincindeyiz.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCTP Genel BaşkanıKarantinaKoronavirüsCoronavirüs
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yurttaş 2020-03-21 14:20:49

Tatar'ın devlet yönetme gibi bir kabiliyeti olmadığı için hep birilerine saldırarak açıklarını kapatmayı umuyor....

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Vatandas 2020-03-21 14:49:13

Zor gunlerden geciyoruz.Siyasiler kavga etmemeli cok ayip kocaman adamlar

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Kıbrıslı 2020-03-21 15:03:53 @Vatandas

Arkadaşım, siyasilerin kavgası değil bu. Biri siyasi rantı böyle bir günde canlı yayında kullanıyor, diğerine de mecburi cevap hakkı doğuyor. Bunu anlamak çok mu zor. Bu nun hesabı zor günlerden sonra sandıkta sorulacak...

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Cem 2020-03-21 13:49:46

Tufan başkan yüzde 100 bu konuda haklıdır.Tatar siyasi rant peşinde

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Kıbrıslı 2020-03-21 15:03:53

Arkadaşım, siyasilerin kavgası değil bu. Biri siyasi rantı böyle bir günde canlı yayında kullanıyor, diğerine de mecburi cevap hakkı doğuyor. Bunu anlamak çok mu zor. Bu nun hesabı zor günlerden sonra sandıkta sorulacak...

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Magusalı 2020-03-21 14:31:59

Sn.Tatar haklıdır. BayramKaraman hotelin kendisine ait olduğunu zannediyor. Bu hotel Rumdan kaldı. Vakıflara verildi. Şimdi çalışanlar çalıştırıyor. CTPNin marifeti ile verildi. Hiç olmazsa böyle günlerde devlete Yardımcı olsunlar. Senelerce bu kapıdan ekmek yiyorlar.

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Magusalı 2020-03-21 14:37:47

Bugün birlik ve dayanışma günü olmalı. Başbakanı çaresiz durumda bakmaktır amaç.

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