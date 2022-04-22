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Erhürman: Tatar aklımızla dalga geçiyor!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamasını eleştirdi. 

22 Nisan 2022 Cuma 19:09
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Erhürman: Tatar aklımızla dalga geçiyor!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Sn. Atun'un yeni kabinede yer almaması halinde tavrının ne olacağı" sorusu üzerine "Bu başbakanın takdiri olacak... Başbakanın takdiri neyse o olması gerekir" açıklamasını sosyal medya hesbaı üzerinden eleştirdi. 

İşte Erhürman'ın paylaşımı:

Sn. Atun'un yeni kabinede yer almaması halinde tavrının ne olacağına ilişkin soru üzerine Sn. Tatar, "Bu başbakanın takdiri olacak... Başbakanın takdiri neyse o olması gerekir" demiş.

Sn. Atun'un görevden alınması da başbakanın takdiri değil miydi? Aklımızla dalga geçmeye devam!

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