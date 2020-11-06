Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcilerini bugün görüşmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapsamda ilk görüşmeyi saat 14.00’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner ile yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Saner'le görüşmesi sonlanmasıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşmesi oldu.

Erhürman: "Tatar bugün ya da yarın görevi Saner’e verecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın hükümet kurma görevini UBP milletvekili Ersan Saner’e vermesini beklediklerini açıkladı.

Görüşmeden sonra kısa bir açıklama yapan Erhürman “Cumhurbaşkanı teamüller gereği mecliste en fazla sayıya ait olan partiden bir vekile görevi verecek. Ersan Saner’e görevi bu akşam ya da yarın vermesi bekleniyor” diye konuştu. Erhürman “15 gün içeresinde hükümet kurulabilirse kurulacak, kurulamazsa süreç izlenecek. Biz de birinci görevi teamüller gereği Ersan Saner’e vermesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik” şeklinde konuştu.