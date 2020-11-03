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Erhürman: Tatar ile televizyon programında tartışmaya hazırım

Tufan Erhürman, Maraş açılımı konusunda kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sosyal medya üzerinden karşılık verdi

03 Kasım 2020 Salı 12:54
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Erhürman: Tatar ile televizyon programında tartışmaya hazırım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, "Erhürman Maraş'ın açılma kararını istismar etme peşindedir. Maraş’ın açılması konusundaki görüşlerini bir an önce netleştirmesi ve kamuoyu ile paylaşması gerekir" açıklamasının ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile karşılık verdi. 

Tufan Erhürman, Maraş hakkında yaptığı açıklamaların ortada olduğuna dikkat çekerek, "Yeterince anlaşılmamışsa, Maraş konusundaki görüşlerimizi Sn. Tatar ile istediği herhangi bir televizyondaki herhangi bir programda tartışmaya açık ve istekli olduğumu belirtmek isterim" dedi.

Tufan Erhürman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Tatar, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda Maraş ile ilgili sorularıma verdiği yanıtlar konusundaki açıklamalarımın doğru olmadığını söylemiş. Orada yalnız değildik ve konuşmalara diğer parti temsilcileri de şahittir. O yüzden ve devlet ciddiyetini korumak adına daha uzun bir yazılı polemiğe girmeyi gerekli görmüyorum.

Buna ek olarak beni "Maraş konusundaki görüşlerimi netleştirmeye ve kamuoyu ile paylaşmaya" davet etmiş Sn. Tatar. Ben bu konudaki görüşlerimi seçim süreci içerisinde de sonrasında da net bir biçimde açıkladım. Ama hala yeterince anlaşılmamışsa, hem birinci konuyu hem de Maraş konusundaki görüşlerimizi Sn. Tatar ile istediği herhangi bir televizyondaki herhangi bir programda tartışmaya açık ve istekli olduğumu belirtmek isterim".

Ne olmuştu?

Tufan Erhürman dün Meclis kürsüsünden “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bize Maraş’taki gelişmelerden kendisinin de haberi olmadığını söyledi” diye açıklamada bulunmuş ardından bugün Tatar “Erhürman’ın Maraş açıklaması doğru değil” şeklinde açıklama yapmıştı.

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