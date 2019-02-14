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Erhürman TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü

Başbakan Erhürman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü

14 Şubat 2019 Perşembe 17:07
Erhürman TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girişinde resmî törenle karşıladı.

Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan görüşme, 2 saat sürdü.

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Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki Mali Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Başbakan Erhürman'a görüşmede, Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik ederken, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danışmanı Halil Afşarata, Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İmirgi, Dışişleri Bakanlığı Doğu Akdeniz Siyasi Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Berk Baran eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan ErhürmanFuat OktayBeştepeHaberGündemKıbrıs
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