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Erhürman: "Telaşlanmayın Sn. Sucuoğlu"

02 Nisan 2022 Cumartesi 19:01
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Erhürman: "Telaşlanmayın Sn. Sucuoğlu"
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Cumhuriteyçi Türk Partisi (CTP) Genele Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun Belediye çalışanlarının muhalefet tarafından kandırıldığı yönündeki açıklamasını eleştirdi.

Erhürman'ın paylaşımı şu şekilde:

"Muhalefetin statükodan beslendiğini belirten Sucuoğlu, belediye çalışanlarının da muhalefet tarafından kandırıldığını ifade etti".

Açıklamanın birinci kısmına herhalde kargalar bile güler! İkinci kısım ise doğrudan doğruya belediye çalışanlarına ve onların sendikalarına hakaret. Telaşlanmayın Sn. Sucuoğlu! İşçiler belediyeleri herkesten iyi biliyor. Muhalefete saldıracağım diye işçilerin aklına hakaret etmek yakışmıyor! Yazık!

Son Güncelleme: 02.04.2022 19:13
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