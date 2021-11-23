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Erhürman TL’nin değer kaybına işaret etti: “Sonuçları bizim için ağır olacak”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türk Lirası'nın günlük değer kaybının yüzde 11'in üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Bunun sonuçları bizim için çok ağır olacak" dedi.

23 Kasım 2021 Salı 18:05
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Erhürman TL’nin değer kaybına işaret etti: “Sonuçları bizim için ağır olacak”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmediklerini kanıtlayanlar için diyecek bir şey yok. Ama gailesini çekenler için bugün kara bir gün” ifadelerini kullandı.

Türk Lirası'nın günlük değer kaybının yüzde 11'in üzerinde olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu ülkenin ekonomisini birazcık bilen herkesin bildiği gibi bunun sonuçları bizim için çok ağır olacak. Yarın düne benzemeyecek!” dedi.

CTP lideri Erhürman, açıklamasının devamında ise şunlar söyledi:

“Mevlana'nın dediği gibi: "Dünle beraber gitti cancağızım/ Ne kadar söz varsa düne ait/ Şimdi yeni şeyler söylemek lazım"... Bundan sonrasında hiç kimse bugün yaşanmamış gibi davranamaz, konuşamaz!”

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