Erhürman, tüm senaryolara çalışarak, uygun planlar yapılması gerektiğini söyledi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında, Euronews’de koronavirüs salgınıyla ilgili öngörülen senaryoları okuduğunu ifade etti.
Bu senaryoların kimsenin başına gelmesini istemediğini kaydeden Erhürman’ın paylaşımı şöyle:
“Yaşadıklarım(ız)dan öğrendiğim(iz) bir şey var” mı?
Euronews’de bugün yayımlanan bir habere göre bilim insanları, Çin’de sıkı tedbirlere Nisan ayında devam edilmemesi durumunda, Ağustos ayında ikinci bir dalganın geleceğini düşünüyorlar. Haberin daha fazla endişe yaratan yanı şu: Nisan’da sıkı tedbirlere devam edilmesi durumunda sağlanacak yarar, ikinci dalganın Ekim ayına kadar geciktirilmesi. Yani, özetle, bu bilim insanları, ikinci dalganın kaçınılmaz ve ancak ertelenebilir olduğunu söylüyorlar. Diğer yandan biz de önünde sonunda açacağız ülkeye girişleri. O durumda da tek bir pozitif vakanın ülkeye girişi dahi yeni bir süreci başlatabilecek.
Bunlar hiçbirimizin gerçekleşmesini arzu etmediği kötü senaryolar elbette. Başka bilim insanları farklı şeyler söylüyor olabilirler. Onları da takip etmek lazım. Bize düşen, bilim insanları tarafından ortaya konulan, iyi-kötü tüm senaryoları çalışmak ve her birine uygun planları, programları geç kalmadan hazırlamak.
Yaşadıklarımızdan ders çıkarıp, yönetimi bilimin verileri ışığında şekillendirmeye, bilim insanları tarafından ortaya konan her türlü senaryo karşısında hazırlıklı olmamızı sağlayacak orta ve uzun vadeli planları yapmaya başlayacak mıyız? Yoksa, “hele bir ne olacağını görelim, ondan sonra düşünürüz”le yetinip, günlük, kısır, sözde siyasi tartışmalara boğularak, hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşamamışız gibi mi davranacağız? Sanırım önümüzdeki dönemin en can alıcı soruları bunlar olacak…”
Sayin Erhurman dogru soylemis ama bizim daha hastaligin yayilimini durudabilecek seviyeye gelip gelmeyecegimiz bile belli degil. Bunu Cin basarmis ama biz de basarabilecekmiyiz acaba ? Hala yurt disindan insan getirtiyoruz falan.
Bunlar o seviyeye GELDIKTEN SONRAKI senaryolar. Once biz salgini durdurmayi basaralim bakalaim basar bilecekmiyiz da sonra GERI GELIRMI GELMEZI MI diye derdedelim.
Bu hastaligin bitmesi icin iki senaryo var , ya asisi cikacak ya da dunya nufusunun yuzde 60=70 i hastaligi kapacak. Her iki senaryo da oyle bugun yarin olacak gibi gorunmuyor o yuzde UZUUUUN bir surec bizi bekliyor. Yani yok yarin hava isininca gececek, yok bir iki haftaya isyerlerini acariz vesayre gibi hayali konusmalara fazla inanmamak lazim. Uzmanlarin ne dedigine bakin, politikacilarin degil.
Sağlık sistemize güveniyorlarsa açarlar kapıları kaç yoğun bakımımız var kaçtane solunum cihazımız var400 Allah korusun hastamız olsa yoğun bakımda cevap verbilirmiyiz alı size en iyi senaryo
ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN...İNSANLIK SABAH KALKTIĞINDA GÖZÜNÜ AÇIP NEFES ALDIĞINI FARKEDİYORSA, İLK ÖNCE ŞÜKRETSİN SONRA İŞİNE KOYULSUN...SİZDE DAHİL...
Isimiz Allaha kaldiysa ayvayi yedik.:)Allah herkese akil vermis, aklimizi kullanmayip da sonra da kalkip Allahi suclamayalim bence. Hala aklimizi kullanmayi ogrenmedik. Yarin bir suru insani ucaklara tikacaklar saatlerce kapali ucagim icinde tutup Kibrisa getirecekler hem da Ingiltere gibi salginin yaygin oldugu bir yerden . Biz bu akilla gidersek ne Allah ne melekeler birsey yapabilir malesef.Beğen (1) Beğenmedim! (0)