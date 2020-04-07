Erhürman, tüm senaryolara çalışarak, uygun planlar yapılması gerektiğini söyledi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında, Euronews’de koronavirüs salgınıyla ilgili öngörülen senaryoları okuduğunu ifade etti.

Bu senaryoların kimsenin başına gelmesini istemediğini kaydeden Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Yaşadıklarım(ız)dan öğrendiğim(iz) bir şey var” mı?

Euronews’de bugün yayımlanan bir habere göre bilim insanları, Çin’de sıkı tedbirlere Nisan ayında devam edilmemesi durumunda, Ağustos ayında ikinci bir dalganın geleceğini düşünüyorlar. Haberin daha fazla endişe yaratan yanı şu: Nisan’da sıkı tedbirlere devam edilmesi durumunda sağlanacak yarar, ikinci dalganın Ekim ayına kadar geciktirilmesi. Yani, özetle, bu bilim insanları, ikinci dalganın kaçınılmaz ve ancak ertelenebilir olduğunu söylüyorlar. Diğer yandan biz de önünde sonunda açacağız ülkeye girişleri. O durumda da tek bir pozitif vakanın ülkeye girişi dahi yeni bir süreci başlatabilecek.

Bunlar hiçbirimizin gerçekleşmesini arzu etmediği kötü senaryolar elbette. Başka bilim insanları farklı şeyler söylüyor olabilirler. Onları da takip etmek lazım. Bize düşen, bilim insanları tarafından ortaya konulan, iyi-kötü tüm senaryoları çalışmak ve her birine uygun planları, programları geç kalmadan hazırlamak.

Yaşadıklarımızdan ders çıkarıp, yönetimi bilimin verileri ışığında şekillendirmeye, bilim insanları tarafından ortaya konan her türlü senaryo karşısında hazırlıklı olmamızı sağlayacak orta ve uzun vadeli planları yapmaya başlayacak mıyız? Yoksa, “hele bir ne olacağını görelim, ondan sonra düşünürüz”le yetinip, günlük, kısır, sözde siyasi tartışmalara boğularak, hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşamamışız gibi mi davranacağız? Sanırım önümüzdeki dönemin en can alıcı soruları bunlar olacak…”