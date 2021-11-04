Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sapığın hırsız arkadaşı!
Sapığın hırsız arkadaşı!
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
banner107
Flaş Haber
Muhaceret Affı Başladı!
Kapat

Erhürman: UBP bize hükümet kurma teklifiyle gelmedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

04 Kasım 2021 Perşembe 09:44
263 Okunma
Erhürman: UBP bize hükümet kurma teklifiyle gelmedi
banner108

ÖZEL HABER

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

“UBP BİZE HÜKÜMET KURMA TEKLİFİYLE GELMEDİ”

Görüşmede UBP’nin bir hükümet kurma teklifiyle gelmediğini kaydeden Erhürman, “CTP ile hükümet kurma modeli masada görüşülmedi. Daha ilk günlerde kötümser olmak istemem ama yaklaşım biçimde bir değişiklik biçimi görmediğimizi üzülerek söylemek isterim. Görüşmede biz CTP olarak birkaç noktanın üzerinde durduk. Birinci konu, seçim tarihiydi. Görüşmede YSK ile de görüşelim mümkün olan en erken tarihte seçimi yapalım dedik. Narin Ferdi Şefik, uzun süredir seçimin selametine ilişkin açıklamalar yaptı. O yüzden erken seçim tarihini bir an önce belirleyip meclisten geçirelim ve bu halkı salimen sandığa götürelim dedik. Bu halk yeterince kendi iradesinin yerle bir edildiğini yaşadı. Bunun için de YSK ile istişare edelim dedim. AD-HOC komite kuralım ve 6 partinin temsilcileriyle o komitede gerekli değişikliği yapalım dedik. Karma oyla ilgili de görüşlerimizi aktardık. İki konu olarak, 2022 sıkıntılı bir yıl. Bu ülkeyi bütçesiz olarak seçim sonrasına taşımayalım dedik. Bütçe için de yardımcı olmaya hazır olduğumuzu da söyledik.  Biz bunları söyledik ama dün akşam UBP’nin PM toplantısı sonrası yapılan açıklamada karma oyun tamamen kalkmasına dair bir öneri geldi. Bizim söylediğimiz bu değildi. 9 Ocak tarihini baz alırsak, seçime 66 gün kaldıysa karma oyun kalkması konusunda vatandaşın nabzının tutulması gerekiyor” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhaceret Affı Başladı!
Muhaceret Affı Başladı!
Cumhurbaşkanı Tatar: “Tıp alanındaki başarılar bizi gururlandırmaktadır”
Cumhurbaşkanı Tatar: “Tıp alanındaki başarılar bizi gururlandırmaktadır”
Vurduğu hayvanları yayınlayan kişiye yasal işlem!
Vurduğu hayvanları yayınlayan kişiye yasal işlem!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim