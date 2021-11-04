Erhürman: UBP bize hükümet kurma teklifiyle gelmedi

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

“UBP BİZE HÜKÜMET KURMA TEKLİFİYLE GELMEDİ”

Görüşmede UBP’nin bir hükümet kurma teklifiyle gelmediğini kaydeden Erhürman, “CTP ile hükümet kurma modeli masada görüşülmedi. Daha ilk günlerde kötümser olmak istemem ama yaklaşım biçimde bir değişiklik biçimi görmediğimizi üzülerek söylemek isterim. Görüşmede biz CTP olarak birkaç noktanın üzerinde durduk. Birinci konu, seçim tarihiydi. Görüşmede YSK ile de görüşelim mümkün olan en erken tarihte seçimi yapalım dedik. Narin Ferdi Şefik, uzun süredir seçimin selametine ilişkin açıklamalar yaptı. O yüzden erken seçim tarihini bir an önce belirleyip meclisten geçirelim ve bu halkı salimen sandığa götürelim dedik. Bu halk yeterince kendi iradesinin yerle bir edildiğini yaşadı. Bunun için de YSK ile istişare edelim dedim. AD-HOC komite kuralım ve 6 partinin temsilcileriyle o komitede gerekli değişikliği yapalım dedik. Karma oyla ilgili de görüşlerimizi aktardık. İki konu olarak, 2022 sıkıntılı bir yıl. Bu ülkeyi bütçesiz olarak seçim sonrasına taşımayalım dedik. Bütçe için de yardımcı olmaya hazır olduğumuzu da söyledik. Biz bunları söyledik ama dün akşam UBP’nin PM toplantısı sonrası yapılan açıklamada karma oyun tamamen kalkmasına dair bir öneri geldi. Bizim söylediğimiz bu değildi. 9 Ocak tarihini baz alırsak, seçime 66 gün kaldıysa karma oyun kalkması konusunda vatandaşın nabzının tutulması gerekiyor” dedi.

