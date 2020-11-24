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Erhürman UBP ile görüşüyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP'yi ziyaret etti.

24 Kasım 2020 Salı 12:25
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Erhürman UBP ile görüşüyor

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçen cumartesi hükümeti kurma görevi vermesinin ardından dün akşam partisinin Parti Meclisi tarafından hükümet kurma çalışmaları konusunda yetkilendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk görüşmeyi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile yapıyor.

CTP'den  Asım Akansoy, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Armağan Candan, ve Sıla Usar İncirli, UBP'den ise Nazım Çavuşoğlu, Ersan Saner, Dursun Oğuz, Selin Candemir ve Özdemir Berova görüşmeye eşlik eden isimler arasında.

Erhürman görüşmenin ardında 14.00’de HP, 16.00’da TDP'yi ziyaret edecek. DP ve YDP ile görüşme yarın.

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