Erhürman UBP ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçen cumartesi hükümeti kurma görevi vermesinin ardından dün akşam partisinin Parti Meclisi tarafından hükümet kurma çalışmaları konusunda yetkilendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk görüşmeyi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile yapıyor.

CTP'den Asım Akansoy, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Armağan Candan, ve Sıla Usar İncirli, UBP'den ise Nazım Çavuşoğlu, Ersan Saner, Dursun Oğuz, Selin Candemir ve Özdemir Berova görüşmeye eşlik eden isimler arasında.

Erhürman görüşmenin ardında 14.00’de HP, 16.00’da TDP'yi ziyaret edecek. DP ve YDP ile görüşme yarın.