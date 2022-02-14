Erhürman: UBP’ye koalisyonla ilgili parti görüşlerimizi ilettik

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin, hükümet konusundaki görüşlerini bugün Ulusal Birlik Partisi’ne ilettiklerini belirtti.

Erhürman, CTP’nin kendi vizyon ve ilkelerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, UBP’nin değerlendirmelerini yapmasının ardından daha ileriye gidilecekse gerekli görüşmelerin yapılabileceğini söyledi.

BRT’de yayınlanan ’18’inci Saat’ programına telefoniyen katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi’ne hükümet konusundaki görüşlerini gönderdiklerini açıkladı.

Erhürman, UBP ile görüşmelerine değinerek, UBP’nin kendilerine bir metin bıraktığını, metne bakıldığı zaman büyük ölçüde UBP’nin seçim manifestosundan ibaret olduğunun görüldüğünü söyledi.

Erhürman, kendilerinin de UBP’ye CTP’nin görüş ve ilkelerini ilettiklerini kaydetti.

Erhürman, “Bize verdikleri metinde, UBP’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili duruşu yer alıyordu, bizim metnimizde de bizim görüşümüz yer alıyor. Gönderdiğimiz metinde, kamu okullarında tam gün eğitim ve gelirlerin Euro’ya endekslenme politikası da yer alıyor. Ortak bir zemin üzerinde uzlaşabilirsek, kapıları kapatmıyoruz” dedi.

CTP’nin ortaya koyduğu vizyonla ülkenin kendi ayakları üzerinde durabileceğini söylediklerini belirten Erhürman, “O vizyonla hükümette oluruz, o vizyonu ana muhalefet olarak mecliste savunuruz. O vizyon yerine getirmeye çalışılırsa, tam destek veririz. Biz Kıbrıs Türk halkının bu krizin içinden çıkması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

“Seçimin ardından kendi vizyonumuzdan vazgeçmemiz veya başka ilkeler getirmemizi kimse bekleyemez” diyen Erhürman, UBP’ye 7 sayfalık bir metin ilettiklerini belirtti.

Erhürman, bu görüş ve ilkeler değerlendirildikten sonra görüşmelerin daha ileriye götürülebileceğini ifade etti.

UBP ile ilkeler üzerinden görüşme yaptıklarını, bir zemin de varsa, iyi niyetle yürümek için arayış içerisine girebileceklerini aktardıklarını söyleyen Erhürman, “42 rakamı çok büyük bir rakamdır. Rakam kendi başına istikrarın güvencesi de değildir. Bunun en belirgin örneği 39 milletvekiliyle kurulan CTP-UBP hükümetidir” dedi.