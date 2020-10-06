Erhürman: "Ülke kurumları devre dışı bırakıldı, seçime doğrudan müdahale yapıldı"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, sosyal medyadan paylaşım yaparak, seçime beş gün kala, ülkenin kurumlarının devre dışı bırakılarak ve Yüksek Seçim Kurulu kararları görmezden gelinerek yapılanların doğrudan doğruya seçime yönelik bir müdahale olduğu ve bunun ülkemiz demokrasisi açısından kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının iradesine bir kez daha sahip çıkacağından kuşku duymadığını dile getiren Erhürman, “Halkımız ciddi bir güvensizliğe, ayrışmaya ve gerilime sürükleniyor. Buna asla izin vermeyecek, halkımızın bütünlüğünü koruma çabasından hiçbir biçimde vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının ne istediğinin açık olduğunu dile getiren Erhürman, “Halkımız sorun değil, çözüm beklemektedir. Sorunlarımızın çözümünün zemini uluslararası hukuktur. Haklarımızı ve çıkarlarımızı bu zeminde korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü hedefinden, çözüm iradesinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Erhürman açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Ve tabi tutulduğumuz izolasyon ve sınırlamaların bu irade çerçevesinde kaldırılması taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz.

Kararlıyız. İrade bizleriz.

Ülkemizi demokrasi, hukuk devleti ve dünya değerleri temelinde bir geleceğe taşıyacağız.

Diyalogdan, uzlaşıdan ve doğrusundan vazgeçmeyeceğiz.

Şimdi söz halkımızındır.

Hep birlikte sandığa gideceğiz, irademize sahip çıkacağız, birlikte başaracağız ve geleceği birlikte kuracağız. İrade bizim; biz karar vereceğiz, biz yöneteceğiz.”