Erhürman: Ülkede seçim havası yok

Yaklaşan yerel seçimler ve belediyelerin birleştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Erhürman, yargının önünde karar aşamasında olan bir ara emri sürecinde yorum yapmasının doğru olmadığını söyledi.

Ortaya çıkan durum karşısında ülkenin alel acele “yerel yönetimler refoprmu yapacam sevdası” ile Anayasa ile karşı karşıya kaldığını öne süren Erhürman, bu belirsizlik nedeniyle pek çok yerde adayların dahi açıklanamadığını belirtti.

Tufan Erhürman, yerel seçimlere az bir süre kalmasına rağmen bu belirsizlik nedeni ile ülkede bir seçim havası oluşamadığına işaret etti

CTP Genel Başkanı Erhürman, yerel yönetim reformunun dünya örneklerine uygun ve geçiş sürecini içerecek şekilde yapılması gerektiğinin altıbnı çizdi.

BRT