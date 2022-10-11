Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edildi
Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
banner107

Erhürman: Ülkede seçim havası yok

Anamuhalefet Genel Başkanı Tufan Erhürman, 'de yayınlanan '50+1' programında soruları yanıtladı.

11 Ekim 2022 Salı 14:07
117 Okunma
Erhürman: Ülkede seçim havası yok



Yaklaşan yerel seçimler ve belediyelerin birleştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Erhürman, yargının önünde karar aşamasında olan bir ara emri sürecinde yorum yapmasının doğru olmadığını söyledi.

Ortaya çıkan durum karşısında ülkenin alel acele “yerel yönetimler refoprmu yapacam sevdası” ile Anayasa ile karşı karşıya kaldığını öne süren Erhürman, bu belirsizlik nedeniyle pek çok yerde adayların dahi açıklanamadığını belirtti.

Tufan Erhürman, yerel seçimlere az bir süre kalmasına rağmen bu belirsizlik nedeni ile ülkede bir seçim havası oluşamadığına işaret etti

CTP Genel Başkanı Erhürman, yerel yönetim reformunun dünya örneklerine uygun ve geçiş sürecini içerecek şekilde yapılması gerektiğinin altıbnı çizdi.

BRT

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan UBP Mesajı
Tatar'dan UBP Mesajı
Erhürman: “Seçimler yakındır, halk cevabı orada verecek”
Erhürman: “Seçimler yakındır, halk cevabı orada verecek”
Müşterinin unuttuğu karttan para çekti
Müşterinin unuttuğu karttan para çekti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim