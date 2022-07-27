Künye
Kıbrıs 38
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!

Erhürman: Ülkenin yönetildiğini iddia edecek biri varsa beri gelsin

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin maaş kesintiyle ilgili yasa gücündeki kararnamede geri adım atmasına atıfta bulundu.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:33
80 Okunma
Erhürman: Ülkenin yönetildiğini iddia edecek biri varsa beri gelsin
banner48

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin maaş kesintiyle ilgili yasa gücündeki kararnamede geri adım atmasına atıfta bulundu, “Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, bütün bunları hatırlayıp bu ülkenin (iyi falan demiyorum) "yönetildiğini" iddia edecek bir kişi varsa beri gelsin!” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Daha dört gün önce (aynen Resmi Gazete'den aktarıyorum) "Corona Virüs salgını ile birlikte günümüze kadar gelen sosyal ve ekonomik etkilerin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisi üzerinde yaşattığı etkilerden ülke ekonomimizin etkilenmesi...

Türk Lirasının değer kaybı nedeniyle ülke ekonomimizde yaşanan olumsuzluklar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak..." çıkarılan maaş kesintilerine ilişkin yasa gücünde kararname bugün yürürlükten kaldırıldı!.. Hem de, önce % 20 kesinti yapılacağı söylenip, sonra gösterilen tepkiden korkularak, alelacele kimilerinden % 20, kimilerinden % 10 kesinti yapılması noktasına gelinmişken.

Hem de sendikaların açtığı davada ara emri talebinin görüşülmesinden bir gün önce! Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, bütün bunları hatırlayıp bu ülkenin (iyi falan demiyorum) "yönetildiğini" iddia edecek bir kişi varsa beri gelsin!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Sıcaklık 41 santigrat dereceye kadar yükselecek
Sıcaklık 41 santigrat dereceye kadar yükselecek
75 ve 76 yaşlarındaki iki kişi hırsızlık yaptı
75 ve 76 yaşlarındaki iki kişi hırsızlık yaptı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim