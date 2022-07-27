Erhürman: Ülkenin yönetildiğini iddia edecek biri varsa beri gelsin

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin maaş kesintiyle ilgili yasa gücündeki kararnamede geri adım atmasına atıfta bulundu, “Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, bütün bunları hatırlayıp bu ülkenin (iyi falan demiyorum) "yönetildiğini" iddia edecek bir kişi varsa beri gelsin!” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Daha dört gün önce (aynen Resmi Gazete'den aktarıyorum) "Corona Virüs salgını ile birlikte günümüze kadar gelen sosyal ve ekonomik etkilerin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisi üzerinde yaşattığı etkilerden ülke ekonomimizin etkilenmesi...

Türk Lirasının değer kaybı nedeniyle ülke ekonomimizde yaşanan olumsuzluklar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak..." çıkarılan maaş kesintilerine ilişkin yasa gücünde kararname bugün yürürlükten kaldırıldı!.. Hem de, önce % 20 kesinti yapılacağı söylenip, sonra gösterilen tepkiden korkularak, alelacele kimilerinden % 20, kimilerinden % 10 kesinti yapılması noktasına gelinmişken.

Hem de sendikaların açtığı davada ara emri talebinin görüşülmesinden bir gün önce! Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, bütün bunları hatırlayıp bu ülkenin (iyi falan demiyorum) "yönetildiğini" iddia edecek bir kişi varsa beri gelsin!