Erhürman : Ülkeyi darmadağın ettiniz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erhürman; "Adına "hükumet" dediğiniz bu felaketi giderek rezalete çeviriyorsunuz" dedi.

TUFAN ERHÜRMAN'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Sn. Saner "hükumet krizini atlatacağız" diyor. DP Genel Sekreteri Sn. Afet Özcafer ise adeta Sn. Saner'in kriz atlatma yöntemini açıklayarak, "Hükumete mensup bazı milletvekillerinin UBP ile çirkin pazarlıklar içinde olduğunu" söylüyor.

Adına "hükumet" dediğiniz bu felaketi giderek rezalete çeviriyorsunuz. Ülkeyi darmadağın ettiniz; yetmedi, bu rezaletle bir de üstüne tüy diktiniz. Bir an önce bırakıp gidin. Bu ülkeye, bu halka yapabileceğiniz en büyük iyilik bu!!!