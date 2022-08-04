Erhürman: Uluçay Mağusa’yı Turizmin Başkenti Yapacak

CTP Mağusa İlçesi, 24. Olağan Kongresi’ni dün akşam gerçekleştirdi ve başkanlık görevini yürüten Oktay Kayalp üyelerin desteğiyle yeniden bu göreve seçildi. CTP, “Biz Halkız, İrade Biziz” sloganıyla yürüttüğü kurultay sürecini, dün akşam Mağusa İlçe Kongresi’yle devam ettirdi. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunması ile devam etti, ardından organların tanıtımına geçildi ve kongre sona erdi. Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp konuşma yaptı. KÜKOM Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. İlçe Başkanlığı için mevcut başkan Oktay Kayalp ve Yusuf Özbil arasında seçim yapıldı. Seçim sonucunda üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alan Kayalp yeniden başkanlığa seçildi.

ERHÜRMAN: ULUÇAY MAĞUSA’YI TURİZMİN BAŞKENTİ YAPACAK

Mağusa İlçesi’nin 24. Olağan Kongresi’nde konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, Mağusa’nın Süleyman Uluçay ile iyileşeceğini vurguladı. Yerel seçimlerde CTP’nin Mağusa Belediyesi’ni kazanacağını dile getiren Erhürman, Uluçay’ın Mağusa’yı yeniden turizmin başkenti haline getireceğini belirtti. Önümüzdeki 3 yılda yerel, muhtemel erken genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaşanacağını ifade eden Erhürman, yerel seçimlerde elde edecekleri başarıları genel seçimlere de taşıyacaklarını ve CTP’nin tek başına iktidara geleceğini vurguladı. CTP ayakta olduğu sürece Kıbrıs Türk halkının da dimdik duracağını söyleyen Erhürman, federal çözüm, adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelelerinin süreceğine vurgu yaptı. Geçtiğimiz dönem Mağusa İlçesi’nin yönetiminde görev alanlara teşekkür eden Erhürman, yeni dönemde görev alacak olanlara başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

KAYALP: TEK BAŞINA İKTİDAR HEDEFİNE KATKI YAPACAĞIZ

Mağusa İlçesi’nin 24. Olağan Kongresi’nde konuşma yapan Başkan Oktay Kayalp, partinin tek başına iktidar hedefine katkı yapma amacında olduklarını söyledi. Son dönemde oluşturdukları ocak örgütlerinde kadın ve gençlere görev verdiklerini belirten Kayalp, bu sayede geniş kesimlerin temsiliyetini sağladıklarını kaydetti. 27 Kasım’da düzenlenecek yerel seçimlerde Mağusa Belediyesi’ni Süleyman Uluçay önderliğinde kazanacaklarının altını çizen Kayalp, ardından CTP’yi tek başına iktidara taşıyacaklarını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanacaklarını vurguladı. Kayalp, “İşte o zaman hep birlikte kol kola girerek halkımızı yoksullaştıran, halkımıza eziyet çektiren, insanlarımızı aşağılayan bu iktidara o meşhur soruyu soracağız: Kimdir be bunlar?” diyerek sözlerini tamamladı.

İLÇE YÖNETİM KURULU LİSTESİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Cemal İnce, Cemal Mert, Cihan Tunceli, Erhun Şahali, Hasan Pekineli, Hasret Destebanoğlu, Hüseyin Aranır, İrfan Can Gür, İsmail Gürsoy ve Şifa Çolakoğlu.

İLÇE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Çimen Varer, Meryem Uygar, Çağrı Lütfi Çelikkanat, Hüseyin Manik ve Hasan Daniş.