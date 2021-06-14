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Erhürman: Üreten Yok Olmaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri Tufan Erhürman, Lefke bölgesinde bir dizi temaslarda bulundu.

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:52
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Erhürman: Üreten Yok Olmaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri Tufan Erhürman, Lefke bölgesinde bir dizi temaslarda bulundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği’nin birlikte organize ettiği 11. Lefke Ceviz Festivaline katılarak bölge esnafını ziyaret etti, festivale katılanlarla bir araya geldi.

Organizasyonda emeği geçenleri kutlayıp, bölge halkının ürettiği ürünlerin değer bulmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Erhürman, “Üreten yok olmaz” sloganına atıfta bulunarak, üretimden kopmamak gerektiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan Erhürman11. Lefke Ceviz Festivali
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