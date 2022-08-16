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Erhürman: “Üretimi bitirmek, Kıbrıs Türk halkını bitirmektir”

CTP Genel Başkanı Erhürman, süt sıkıntısının yaşandığı bugünlerde Türkiye’ye ihraç edilmesinin gündeme gelmesinin, hayvan üreticisi ve imalatçının batması; iç piyasada süt ve süt ürünlerinin daha da pahalılaşması anlamına geleceğini ifade etti.

16 Ağustos 2022 Salı 11:54
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Erhürman: “Üretimi bitirmek, Kıbrıs Türk halkını bitirmektir”


Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Girdi maliyetlerinin artması ve üreticiye sürdürülebilirliği sağlayacak desteğin verilmesine ilişkin planların yapılmaması sektörü allem gallem etti. 
Süt azaldı. Hellim için yaşamsal önemde olan ve artırılacağı söylenen küçükbaş hayvan sayısı da tam tersine azaldı.
Tam da bu ortamda sütün Türkiye'ye ihraç edilmesi gündeme geldi. Oysa içerideki imalatçı şu anda süt azlığı nedeniyle kapasitesinin çok çok altında çalışıyor. 
Bu gidişin toplam sonucu, hem hayvan üreticisinin, hem imalatçının batması, dahası iç piyasada hem sütün hem de süt ürünlerin daha da pahalılaşması! Bir de hellime bağlanan umutların başka bahara kalması tabii!

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