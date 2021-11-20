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Erhürman: Üretimi Planlayarak Var Olacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa’da bazı işletmeleri ziyaret etti.

20 Kasım 2021 Cumartesi 11:31
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Erhürman: Üretimi Planlayarak Var Olacağız
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Tufan Erhürman’a Milletvekilleri Doğuş Derya, Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay ve CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da eşlik etti.

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemde plan ve programın önemine dikkat çekti.

Kendi ayakları üzerinde durabilen ekonominin yolunun üretmekten geçtiğine vurgu yapan Erhürman, yerli üretimde plan ve program yaparak var olunabileceğini ifade etti.

Erhürman, pandemiden sonra yerli üretimin ne kadar önemli olduğunun, artık herkes tarafından daha kolay anlaşıldığını söyledi.

Yerli üretimi destekleyen politikaların kendileri için olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Erhürman, parti olarak bu konu hakkında çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

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