Erhürman uyardı: Meclis’in havası değişir

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Toplantıda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasının istendiğini belirterek, bunu sağlayacak yasa tasarılarının komitelerden geçmeyeceğini belirtti.

Yasalar için ivedilik istenmesini eleştiren Erhürman, ‘bu acil ihtiyaç mı?’ diye sordu.

Yasayla ilgili bazı maddeleri okuyan ve bunu eleştiren Erhürman, “gazetede çıkan herhangi bir haberi sosyal medya hesabımda paylaştığım anda suçlu sayılmış olacağım. Böyle bir şey olabilir mi?’ diye sordu.

Erhürman, yasa önerileri için okunmadan ivedilik alınmak istendiğini savundu. Erhürman, ivedilik talebinin geri çekilmesi gerektiğini belirterek, ‘bu yasalar bu haliyle geçerse, Meclis’in havası değişir’ uyarısında bulundu.

“Bu yasalar ülkedeki temel hak ve özgürlükleri 100 yıl öncesine götürüyor” diyen Erhürman, ‘saçmalığın dibine vurdunuz’ ifadelerini kullandı. Erhürman bu yasaların Cumhuriyet Meclisi’nden geçmeyeceğini de vurguladı.

“Muhalefeti ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz”

Erhürman sözlerinin devamında, hükümeti, muhalefeti ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı. ‘Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz?’ diyen Erhürman, yasa önerilerini okuduğunda inanamadığını belirterek, hükümeti yıllar öncesine dönmeye çalışmakla suçladı.

“Hepimizi içeri sokun”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bu yasalar için ivedilik alındığı ve yasaların geçtiği takdirde, Cumhurbaşkanı’na karşı hoşnutsuzluk ve soğukluk yaratacaklarını dile getirdi. ‘ben de vekillerim de bunu yapacağız’ diyen Erhürman ‘hepimizi içeri sokun’ diye konuştu.

Erhürman, bu söylediklerim de hükümete karşı hoşnutsuzluk yaratmaktır’ diyerek bunu dışarıda konuştuğumda ve insanlar da bunu konuştuğunda hepimizi hapse mi tıkacaksınız?’ diye sordu.

“Hitler döneminde bile yasalar daha mantıklıydı”

Erhürman konuyla ilgili sözlerini şöyle tamamladı:

“Tepkilerin dile getirilmesine engelleme yoluna gidiyorsunuz. Bu buradan geçmez. İvediliği geri alın ondan sonra da bunun geçmeyeceğini bilin çünkü mantıklı bile değil. Kendi içinde tutarlı değil bu yasalar. Hitler döneminde bile yasalar mantıklıydı. Bu yasalar, faşizan, mantıklı ve saçma. Çıkın bu yasaları geri alın. Hatanızda ısrar etmeyin.”