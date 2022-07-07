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Erhürman ve CTP’li vekiller Başbakanlığa girdi

“İhalesiz akaryakıt alımı belgelerini görmeden dışarı çıkmayacağız”

07 Temmuz 2022 Perşembe 10:34
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Erhürman ve CTP’li vekiller Başbakanlığa girdi
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CTP Genel Başkanı Erhürman ve milletvekilleri Kıb-Tek’e ihalesiz akaryakıt alımı konusunda Başbakanlık’tan yanıt alamadıkları gerekçesiyle bugün de Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı, ardından Başbakanlık binasına girerek Müsteşara Başbakan Üstel’le görüşme isteği iletti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki milletvekilleri dün akşam saat 20.00’a kadar Başbakan Ünal Üstel tarafından kendilerine ihalesiz alımlarla ilgili bilgi verilmediği gerekçesiyle Başbakanlık binası içerisinde bekliyor.

Başbakanlık binasına giren ve Bakanlar Kurulu odasının yan tarafında bekleyişlerini sürdüren Erhürman ve vekiller, KIB-TEK'e akaryakıt temini adına çıkılan ihalelerin detaylarını istiyor. Erhürman, “Belgeleri görmeden Başbakanlıktan çıkmayacağız” diyerek bekleyişlerini sürdürüyor.

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