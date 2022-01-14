Erhürman: Vergi Tabana Yayılacak, Adalet Sağlanacak

Erhürman, bu sistemle birlikte vergiyi tabana yayacaklarını ve vergi ödemedeki adaleti sağlayacaklarını belirtti. Erhürman, dün beraberindeki heyetle birlikte Mağusa Serbest Limanı’nda bazı temaslarda bulundu. İlk olarak GEM-YAT Tersane İşletmelerini ziyaret eden Erhürman, ardından Serbest Liman Müdürlüğü, Mağusa Liman Başkanlığı’nı gezdi. Erhürman ardından, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi çalışanlarıyla da bir araya geldi ve işçilerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Erhürman’a ziyaretlerinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile milletvekili adayları da eşlik etti.

“SİGORTALARIN DENGESİNDE CİDDİ SARSILMA VAR”

Ülkedeki işsizlik rakamının 30 bine ulaştığını belirterek konuşmasına başlayan CTP lideri Tufan Erhürman, bu durumun Sosyal Sigortalar’da çok ciddi sarsıntı yarattığını belirtti. Sigortaların seçimden sonra ödemelerini yapmak için 200 milyon TL gibi bir rakama ihtiyaç duyacağının altını çizen Erhürman, kurumun Ocak, Şubat ve Mart ayındaki alacaklarını Maliye’den avans olarak çektiğini ifade etti. Erhürman, yeni belirlenen asgari ücretin çalışan açısından yine yeterli noktaya ulaşamadığını ancak, işverenlerin de bu rakamı ödeyebilecek durumda olmadıklarını belirterek, iş dünyası çevreleriyle yapılan görüşmelerde de bu izlenimi aldığını söyledi. Bu miktarın ülkede ya kayıt dışılığa ya da istihdamın azaltılmasına sebebiyet vereceğini kaydeden Erhürman, işten durdurmalar olursa sigortaların üstüne daha fazla yük bineceğine işaret etti.

“MALİYE İŞVERENE DESTEK VERMEK ZORUNDA”

Kayıt dışılık ya da istihdam azaltılması durumlarının ortaya çıkmaması için maliyenin işverenlere destek vermesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, hükümete geldikten sonra bu durumun planlamasını yapacaklarını kaydetti. Tufan Erhürman, vergi ve elektrik faturalarının da ciddi bir girdi maliyetine yol açtığını anlatarak, vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerini, vergilendirilmiş gelirlerin vergi oranlarını düşüreceklerini açıkladı. Vergiyi tabana yayarak vergi ödemedeki adaleti sağlayacaklarının altını çizen Erhürman, hükümete geldikten sonra kriz masası kuracaklarını, uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planları hazırlayacaklarını da ifade etti.

GÖNDOĞDU: ELEMAN AZALTMAYA GİDİLİRSE HİZMET KALİTESİ DÜŞER

Görüşme esnasında konuşma yapan GEM-YAT Tersane İşletmeleri Direktörü Ramazan Gündoğdu da yeni belirlenen asgari ücretin küçük işletmeleri mağdur edeceğini söyledi. Yaşam ihtiyacı için bu paranın gerekli olduğunu belirten Gündoğdu, işletmelerin de sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu kaydetti. Bu işin üstesinden nasıl gelineceğine dair devletin bir planlama yapması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, işletmelerin eleman azaltma yoluna gitmesi halinde hizmet kalitesinin düşeceğini, bunun yaşanmaması için de önlem alınması gerektiğini belirtti.