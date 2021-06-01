Erhürman: “Yanlış hesap şimdilik Bağdat’tan döndü”

GÜNDEM KIBRIS

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Hayat Pahalılığının dondurulması ile ilgili yasa tasarısının Meclis’te yeniden komiteye gönderilmesi kararını değerlendirdi.

Erhürman paylaşımında, “Hem hukuka, hem de ekonomik ve sosyal akla aykırı olduğunu haftalardır anlattığımız hayat pahalılığının dondurulması ile ilgili yasa tasarısı, muhalefetin ve iktidar partilerine mensup iki milletvekilinin girişimleriyle hükumet tarafından komiteye geri çekildi. Yanlış hesap "şimdilik" Bağdat'tan döndü! Bakalım daha neler göreceğiz!!!” dedi.