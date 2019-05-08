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Erhürman, yarın hükümetin istifasını sunacağını açıkladı

08 Mayıs 2019 Çarşamba 22:19
Erhürman, yarın hükümetin istifasını sunacağını açıkladı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin istifasını yarın Cumhurbaşkanı’na sunacağını açıkladı.

Erhürman, Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlamasının sağlanması amacıyla yarın sabah saat 10.00'da istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunacağını bildirdi.

Erhürman, görev süresinde birlikte çalıştığı herkese teşekkür de etti.

Başbakan Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

 “Az önce yapılan açıklamaların hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ülkemizin bir an önce yönetsel istikrara kavuşmaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlamasının sağlanması amacıyla yarın sabah saat 10:00'da istifamı Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağım. Görev süremiz içerisinde birlikte çalıştığım bakan arkadaşlarıma, kıymetli bürokratlarımıza, milletvekillerimize, destek veren, katkı koyan, eleştiri yapan herkese teşekkür ederim. Halkımıza sevgi ve saygılarımı sunar, yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.”

7 Ocak 2018 erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman’ın Başbakanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 16 Şubat’ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. Oylamada, hükümet için 27 kabul, 22 ret oyu kullanılmış, 1 kişi de oylamaya katılmamıştı.

4’lü koalisyon hükümeti şu isimlerden oluşuyordu:

 “Başbakan Tufan Erhürman (CTP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP), Maliye Bakanı Serdar Denktaş (DP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP), Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)”

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Vatandaş 2019-05-08 23:59:33

Ne kiymeti be mahvettiler 1.5 senede ülkeyi

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Ökkeş 2019-05-08 22:33:35

Kıymetini bilemedik .hakkım helal olsun

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dogrusoz 2019-05-08 22:39:50

kiymetini bilemediler sn erhuman. bu toplum senin gibi bir baskan asla bulamayacak.

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Gonba 2019-05-08 23:01:05

Denktaşa güvenip hükümet kurarsaniz öyle olur. Hade şimdi hepiniz le barra

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Doğru Söz 2019-05-09 00:57:13

Hadi hayırlısı UBP. Gelecek milyar da milyon da. Milyarı bölüşeceğiniz para miktarı, milyonu da yapacağınız vatandaşlık sayısı için söyledim. HP de Çavuşoğlunun avucunda. Hırsız dedikleri UBP' nin kucağına oturacaklar. Hayırlı(!) ilişkiler!

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Doğru Söz 2019-05-09 01:16:41

Bir düşünüyorum da bu KKTC 'de kaç tane başbakan milyoner olmadı diye. Bir Sn. Özkan Yorgancıoğlu bir da Sn. Tufan Erhürnan. Yanlış isem düzeltin lütfen. Şu da milyoner olmadı deyin.

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Doğru Söz 2019-05-09 01:23:27

Gelmiş geçmiş başbakanların zenginlik sıralamasını merak ediyorum. Yani hamma humma sıralaması. Yani Reis'in tabiri ile itibar sıralaması! Bakalım ak kim kara kim anlıyalım.

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