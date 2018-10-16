Erhürman yarın Lefke Aplıç kapısında incelemelerde bulunacak

Başbakan Tufan Erhürman yarın saat 14.00’te Lefke Aplıç kapısında incelemelerde bulunacak.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a inceleme ziyareti sırasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve bürokratlar eşlik edecek.