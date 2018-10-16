Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98387
ALTIN
228.691
DOLAR
5.7760
STERLİN
7.6277
EURO
6.6929
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde
‘Kuru meyveler Alzheimer riskini azaltıyor’
‘Kuru meyveler Alzheimer riskini azaltıyor’
Beyni genç tutmak için soğan tüketin
Beyni genç tutmak için soğan...
Stres kansere yol açar mı?
Stres kansere yol açar mı?
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
banner40

Erhürman yarın Lefke Aplıç kapısında incelemelerde bulunacak

16 Ekim 2018 Salı 14:44
Erhürman yarın Lefke Aplıç kapısında incelemelerde bulunacak

 Başbakan Tufan Erhürman yarın saat 14.00’te Lefke Aplıç kapısında incelemelerde bulunacak.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre,  Erhürman’a inceleme ziyareti sırasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve bürokratlar eşlik edecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus turist tutuklu yargılanacak
Rus turist tutuklu yargılanacak
Kıyafet çalan 3 Rumdan biri yakalandı
Kıyafet çalan 3 Rumdan biri yakalandı
Cami avlusundaki uyuşturucu soruşturması sürüyor
Cami avlusundaki uyuşturucu soruşturması sürüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim