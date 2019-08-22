Erhürman: “Yasa gücünde kararnamenin uygulanması hukuka aykırı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman UBP-HP Hükümeti’nin Hayat Pahalılığı ile ilgili kararının uygulanabilmesi için tebligat yapılmasının beklemesinin anlaşılmazlığına işaret etti, yürürlüğü durdurulan bir yasa gücünde kararnamenin uygulanmasına bu şartlarda devam etmenin hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Hükümetten yapılan, Anayasa Mahkemesi’nin Hayat Pahalılığı ile ilgili kararının uygulanabilmesi için tebligat yapılmasının beklendiği yönündeki açıklamayı anlamak mümkün değil. Karar Resmi Gazete’de yayımlanmış ve hem halkın hem de hükümetin bilgisine gelmiştir. Yürürlüğü durdurulan bir yasa gücünde kararnamenin uygulanmasına bu şartlarda devam etmek hukuka aykırıdır”.