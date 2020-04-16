Erhürman : "Yaygın teste ihtiyacımız var"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

TUFAN ERHÜRMAN'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Dün güneyde tespit edilen 33 vakadan 30’unun “rastgele” (temaslı olduğu tespit edilmemiş kişilere yapılan) testler sonucunda ortaya çıkmış olması ve İskele’den aldığımız henüz kaynağı tam olarak belirlenememiş 2 vaka haberi bir gerçeği açık biçimde bir kez daha gösteriyor. Halihazırda çalışmakta olan insanlarımız başta olmak üzere, planlı bir şekilde yaygın teste ihtiyacımız var. Bugüne kadar tespit edilen vaka ve dolayısıyla temaslı sayısının gerçek sayıyı ne kadar gösterdiğini saptamamız başka türlü mümkün değil. Diğer koşullar yanında bu koşul da gerçekleşmezse, “yeniden açılma” ile ilgili sağlıklı karar üretilemeyecek…