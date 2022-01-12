Erhürman: Yeni Politikalarımızla Halkımızı Uçurumun Eşiğinden Döndüreceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ortaya koydukları yeni politikalar sayesinde Kıbrıs Türk halkını sürüklendiği uçurumun kenarından döndüreceklerini vurguladı.

23 Ocak’taki seçimleri kırılma noktası olarak gördüklerinin altını çizen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının son 3 yılda yaşadıklarına “dur” diyeceği bir seçim olacağını ifade etti. Erhürman dün, beraberindeki heyetle birlikte sırasıyla Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) ve Kıbrıs Türk Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (DEV-İŞ) ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretinde bazı milletvekili adayları da eşlik etti.