Erhürman yeniden CTP Genel Başkanı seçildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 27’nci Olağan Kurultayı devam ediyor. Kurultay’da genel başkanlığa tek aday olan Tufan Erhürman yeniden partinin genel başkanı oldu.

Erhürman burada yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa da değinerek, CTP’nin talebinin, halkı bir an önce kapsamlı çözüme kavuşturacak bir müzakere sürecinin başlatılmasıdır” dedi.

Siyasi eşitliğe de değinen Erhürman, “Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır” şeklinde konuştu.

`Yarına Yürüyoruz Gülümse` sloganıyla gerçekleştirilen kurultay CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın konuşmasıyla başladı.

Sorakın, CTP’nin 49 yıldır Kıbrıs sorununun federal bir yapı çerçevesinde çözülmesi; demokrasinin, eşitliğin, adaletin, insan haklarının tesis edilmesi; Kıbrıs Türk toplumunun yaşam standartlarının yükselmesi ve dünyada hak ettiği yere ulaşması için mücadele ettiğini söyledi.

Kıbrıs sorununa da değinen Sorakın, “Kıbrıs sorunu en temel sorunumuz. Bu sorunu çözmek en büyük görevimiz. Federal çözümü gerçekleştirene kadar bu yürüyüşe devam edeceğiz” dedi.

Sorakın’ın konuşmasının ardından kurultayın başkanlık divanı oluşturuldu.

Divan başkanlığını Ferdi Sabit Soyer’in yaptığı kurultayda CTP Tüzüğü’ndeki 4 maddede değişiklikler de onaylandı.

Kurultay’da daha sonra Genel Başkan Tufan Erhürman partililere hitap etti.

Erhürman, politikaların, hedeflerin ve ilkelerin risk altında olduğu görüşünü ifade ederek, el ele omuz omuza vermenin halk için çok önemli olduğunu belirtti.

CTP’nin 1970’lerden beri federal çözümü seslendirdiğini kaydeden Erhürman, “CTP, müzakere olsun da nasıl olursa olsun anlayışında değildir. CTP’nin talebi bizi bir an önce kapsamlı çözüme, öngörülebilirliğe kavuşturacak bir müzakere sürecinin başlatılmasıdır” dedi.

Siyasi eşitlik konusuna da değinen Erhürman, şunları kaydetti:

“CTP’nin tavrı bu noktada da çok nettir. Siyasi eşitlik yalnızca Kıbrıslı Türklerin bir hakkı değil, kurulacak olan yapının bir federasyon olmasının ve federal yapının yaşayabilir, işlevsel ve işleyebilir olmasının da ön koşuludur. Hele siyasi eşitliğin Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlara yönelik bir talebi olarak gösterilmesi kesinlikle kabul edilebilir değildir. Bu bir talep değildir. Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır.”

Tufan Erhürman, AB çatısı altında iki ayrı devlet formülünün ne gerçekçi, ne de gerçekleşmesi durumunda Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumaya müsait olduğunu savundu.

Yapılması gereken bir diğer şeyin Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in Crans Montana’da yaşananları unutturma çabasının başarıya ulaşmasını engellenmek olduğunu belirten Erhürman, bunun için çok aktif bir dış politika yürütülmesi, gerektiğini vurguladı.

Ekonomisine ilişkin olarak ise Erhürman, dörtlü koalisyon hükümeti döneminde sınırlı ve hiç gelmeyen kaynaklar ile döviz krizinin de olduğu bir ortamda 15 ay boyunca ekonominin çarklarının çevrilebildiğini belirterek, “Kendi kendine yeterli ekonominin yaratılabileceğini gösterdik” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ekonomik ve mali protokollere de değinen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin Kıbrıs Türkleri açısından son derece önemli olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC ilişkilerinin doğru zeminde kurulan, iyi ilişkiler olması gerektiğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından faaliyet raporu ve mali rapor okunarak aklandı.

Kutultayda genel başkanlığa tek aday olan Tufan Erhürman yeniden parti genel başkanı oldu.

Siyasal kurultay düzenlenmesi kararının da alındığı kurultayda 75 kişilik Parti Meclisi ve diğer yetkili organlar da belirlenecek.

(BRT)