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Erhürman: "Yerel seçimler de en az genel seçimler kadar önemli”

Oy kullanmaya eşiyle birlikte giden Erhürman, oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulundu.

24 Haziran 2018 Pazar 13:38
Erhürman: "Yerel seçimler de en az genel seçimler kadar önemli”

Raif Uzkan

Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu Gönyeli İlkokulu’ndaki 67 numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullanmaya eşiyle birlikte giden Erhürman, oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulundu.

“KAMPANYA OLGUNLUK İÇİNDE”

Erhürman, açıklamasında yerel yönetimlerin en az genel seçimler kadar önemli olduğunu ve olgunluk içerisinde bir seçim kampanyası dönemi geçirildiğini söyledi.

Kampanyaların türlerinde de değişimler olduğunu belirten Erhürman, demokratik ve ciddi bir vukuatın yaşanmadığı bir kampanya dönemi geçirilmiş olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Bu akşamdan itibaren 4 yıl süreyle görev yapacak yeni yerel yönetimlerin belirlenmiş ve göreve başlamış olacağını söyleyen Erhürman, seçimin tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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