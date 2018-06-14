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Erhürman: "Yolsuzluk iddiaları konusunda tavrımız net"

Erhürman, hükümete yönelik bazı eleştirileri, sosyal medya hesabından yanıtladı.

14 Haziran 2018 Perşembe 11:06
Erhürman: "Yolsuzluk iddiaları konusunda tavrımız net"

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin yolsuzluk iddiaları konusundaki tavrının net olduğunu, hiçbir iddianın üstünün örtülmeyeceğini ama soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesi ilkelerinin de ihlal edilmeyeceğinive soruşturmaların siyasi malzeme yapılmayacağını vurguladı.

Erhürman, hükümete yönelik bazı eleştirileri, sosyal medya hesabından yanıtladı.

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Başbakan Erhürman, eşinin sağlık sorunları dolayısıyla yurt dışında olduğu için Meclis çalışmalarına katılamayan TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli'nin Meclis'te bulunamamasıyla ilgili yorumlardan üzüntü duyduğunu ifade etti.

“Angolemli’nin durumunu koltuk isteğine bağlayarak akılları sıra hükümette çatlak görüntüsü yaratmak isteyenler”bulunduğunu kaydeden Başbakan Tufan Erhürman “Başka bir söz kullanmak istemiyorum ama bu ‘düzey’ beni gerçekten üzüyor...” ifadelerini kullandı.
Başbakan Erhürman, yolsuzluk iddialarıyla konusunda ise şunları kaydetti:

“Yolsuzluk iddiaları konusunda tavrımız net. Hiçbir iddianın üstü örtülmeyecek, iddiaların hukuki gerekleri yerine getirilecek. Ama hiçbir iddia ile ilgili olarak da ‘soruşturmanın gizliliği’ ve ‘masumiyet karinesi’ ilkeleri ihlal edilmeyecek, soruşturmalar siyasi malzeme yapılmayacak.”

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Son Güncelleme: 14.06.2018 11:24
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