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ERHÜRMAN YSK’YA ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman adaylık başvurusunu yaptı.

04 Eylül 2020 Cuma 11:01
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ERHÜRMAN YSK’YA ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman adaylık başvurusunu yaptı. 
Erhürman'a başvurusu sırasında CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın eşlik etti. 
Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurusu sonrası basına açıklama yapan Tufan Erhürman, adaylık başvurusunun ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, seçimin  kolay bir dönemde yapılmadığını, korona virüs tehlikesi altında yapılacağını kaydetti. 
Erhürman, "umarım seçimler en azami önlemler alınarak yapılır" görüşünü belirterek, seçimlerin Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürüne uygun gerçekleşmesi temennisinde bulundu. 
Seçim döneminde adayların bir biriyle uğraşacağı değil, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili fikirlerin ve görüşlerin yarışacağı bir dönem yaşanmasını temenni eden Erhürman, aslolan demokrasi kültürüne zarar vermemek olduğunu kaydetti. 
Adaylara da bu yönde çağrı yapan Erhürman, bugün başvuruyu genel sekreter ile birlikte yaptığını, eşinin rahatsızlığından dolayı yanında olamadığını, milletvekilleri ve sınırlı sayıda parti yetkilileri ile buraya geldiğini söyledi. 
Erhürman, seçim sonucuyla ilgili konuşmanın doğru olmadığını ancak seçimin ilk turda bitmeyeceğini, izlenimlerinin ise 2. Tura kalacakları yönünde olduğunu kaydetti. 
Erhürman, "Önemli olan Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünün kazanmasıdır" dedi. 

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Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPTufan Erhürman
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