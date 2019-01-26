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Erhürman: Yüzde 20'lik yerli istihdam yeterli değil

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:21
Erhürman: Yüzde 20'lik yerli istihdam yeterli değil

Girne’de KKTC turizm endüstrisinde yerli üretim ve yerli istihdam koşullarını artırıp, geliştirmenin ele alındığı “Yerel İşgücü ve Yerli İstihdam” konulu bir toplantı yapıldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve sektör temsilcileri konuşma yaptı.

ERHÜRMAN: “YÜZDE 20’LİK YERLİ İSTİHDAM YAPILMASI YETERLİ DEĞİL"

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Toplantıda son konuşmayı yapan Başbakan Tufan Erhürman da, ülke ekonomisindeki açığın kapatılmasına en büyük katkıyı turizm ve eğitim sektörlerinin sağladığını söyledi.

Turizm sektörünün öncülüğünde tarım ve sanayi gibi sektörlerin de gelişmesiyle yerli istihdam ve yerli ürün tüketiminin artacağına dikkat çeken Erhürman, “Böylesi öncü bir sektörde sadece yüzde 20’lik yerli istihdam yapılması yeterli değildir” dedi.

Erhürman, yerli ürünlerdeki tüketimin de yüzde 15 oranında olduğunu ve bu rakamın daha da yukarılara çekilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu toplantının amacına ulaşması için nasıl bir sonuç çıkması gerektiğini anlattı.

Tufan Erhürman, “Bu toplantının amacına ulaşması için 2019’daki yüzde 20’lik yerli istihdam 2020’de yüzde 25’e ve yüzde 15 olan yerli ürün tüketiminin de yüzde 30’lara çıkması gerek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erhürman:Haber
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