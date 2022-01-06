Erhürman: Zam yapmayacağız, bedeli halk ödemeyecek!

Erhürman ayrıca, asgari ücretten hiçbir şekilde vergi alınmamasına ilişkin düzenlemeyi de hayata geçireceklerini vurguladı. Tufan Erhürman, dün BRT’de Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp sunduğu 18. Saat programına katılarak gündemdeki konulara yönelik açıklamalarda bulundu ve seçimden sonra CTP’nin ülkede hayata geçireceği uygulamalardan bahsetti. Pandemi ve TL’deki değer kaybının halkı olumsuz etkilediğini ifade eden Erhürman, buna bir de gailesizliğin eklendiğini, buradan da krizi yönetmeme sonucu çıktığını söyledi. Göreve geldikten sonra yapacakları icraatları topluma anlattıklarını kaydeden Erhürman, bunları geçmişte yaptıklarıyla ilişkilendirerek anlattıklarını, bu yüzden de “Yaptık, Yine Yaparız” iddiasıyla yola çıktıklarını belirtti.

“TC-KKTC İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEN TEPİŞMEK, BU ÜLKE SİYASETİNDEN ÇIKARILMALI...”

CTP olarak TC ile KKTC arasındaki ilişkiler üzerinden tepişmeyi ülke siyasetinden çıkarma görüşünde olduklarını ifade eden CTP lideri Tufan Erhürman, “Seçimlere müdahaleyi de TC KKTC ilişkileri üzerinden tepişmeyi de doğru bulmuyoruz” dedi. Erhürman, TC ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu iddia edenlerin 3 milyar 250 milyon liralık protokolden ne kadarını alabildiğini halka açıklaması gerektiğine işaret ederken, ilaç konusunda Türkiye’nin ihracat yasağı getirdiğini ve Kıbrıs’ın kuzeyini bu yasaktan çıkarmak için herhangi bir uğraş göstermeyenler sayesinde grip ilacının bile ülkede bulunamadığını açıkladı. Erhürman, TC ile imzalanacak olan prokollerde sadece yapılabilecek şeylerin protokolde yer alması gerektiğini ancak, UBP’nin tam tersi davranarak protokolde hangi madde varsa imzaladığını ve daha sonra bu imzanın gerekliliklerini yerine getirmediklerini belirtti.

“İKİ ZİHNİYET ARASINDAKİ FARKI YURTTAŞLARIMIZ GÖRÜYOR...”

Hükümetteki mevcut zihniyetin Meclis’e bir yasa tasarısı gönderdiğini, bunun, kamu ve özel sektör çalışanlarından alınan vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarmayı öneren bir tasarı olduğunu kaydeden Erhürman, kendileri ve bu zihniyet arasındaki temel farkların herkes tarafından görülebildiğini söyledi. 2018’de CTP’nin hükümette olduğu dönemde de döviz krizinin yaşandığını ancak kriz var diye insanlara ek vergi yüklemediklerini, hayat pahalılığını ödemekden kaçmadıklarını aktaran Erhürman, insanları daha pahalı alışveriş yapmak zorunda bırakmadıklarını vurguladı. O dönem enflasyonun yüzde 29 çıktığını, Sterlin’in ise TL karşısında yüzde 32 değer kazandığını hatırlatan Erhürman, “Biz hayat pahalılığını yüzde 34 verdik. Göç yasası denilen yasadan sonra giren gençlerimize yüzde 37, asgari ücrete de yüzde 45 verdik. KDV’yi, gümrük vergilerini fonları aşağıya çektik. KIB-TEK zam yapmak zorundaydı ama o zammı yaparsa halkın alım gücü düşecek diye o yükü Maliyeye aktardık” şeklinde konuştu.

“ÜLKEYİ KARARNAMELERLE YÖNETMEYE KALKARSANIZ İŞİN RENGİ DEĞİŞİR”

CTP lideri Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon döneminde sendikalarla yaptıkları uzun toplantı sonucunda ek mesailerden yüzde 17 feragat edildiğini hatırlattı ve “Bu ülkenin insanı eğer verileri ortaya koyarsanız ‘beni ilgilendirmez’ diyen bir insan değil” dedi. Ülkenin dayatmalarla yönetilmeye çalışılması halinde işin renginin değişeceğini aktaran Erhürman, UBP zihniyetinin Yasa Gücünde Kararnamelerle ülkeyi yönetmeye kalkıştığını vurguladı. UBP’nin Anayasaya aykırı olduğunu bile bile Hayat Pahalılığını durdurmaya ve kara parayı aklayacak kararname çıkarmaya çalıştığını dile getiren Erhürman, tüm bunları Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını hatırlattı.

“STABİL PARA BİRİMİNE GEÇMEYİ İŞ DÜNYASI DA OLUMLU KARŞILADI...”

CTP’nin ortaya koyduğu stabil bir para birimine geçmeyi de değerlendiren Genel Başkan Tufan Erhürman, bu konuda iş dünyasının kendilerine destek belirttiğini açıkladı. Bu öneriyi hayata geçirerek halkın alım gücünü, emek piyasasını ve emekçileri koruyacaklarını kaydeden Erhürman, “Şu an Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği tutanlar Güneyde iş arıyor. Orada bulamayanlar Avrupa’ya gitme hesabı yapıyor. Türkiyeliler ülkelerine dönme planı yapıyorlar. Bangladeş ve Pakistan’dan gelenler de geri dönme planı yapıyorlar. Bu yöntemi uygulamadığımız takdirde Türkiye’den mal getirip kuzeyden Kıbrıslı Rumlara mal satan bir ülkeye dönüşeceğiz” dedi.

“KAPI AÇACAĞIZ, KAPI KAPATMAYACAĞIZ”

Bütçede oluşan açıktan dolayı mevcut zihniyetin faturayı sürekli halka kestiğine işaret eden Erhürman, 2018’de yaptıklarını şimdi yine yapacaklarını söyledi. Erhürman, “Zam yapmayacağız, vergileri artırmayacağız. Vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceğiz. Asgari ücretten hiçbir koşulda vergi alınmamasını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçireceğiz” derken, turizm ve yükseköğrenim sektörünü daha fazla gelir getiren bir noktaya taşıyacaklarının altını çizdi. Lokmacı Kapısı’nı çok zor koşullarda açtıklarına değinen Erhürman, 2018’de Aplıç ve Derinya kapılarını açtıklarını belirtti ve 23 Ocak’tan sonra hem Mağusa hem de Baf kapılarını açacaklarını söyledi. “Kapı açacağız, kapı kapatmayacağız” diyen Erhürman, CTP’nin iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon hedefine ulaşmak için de çabalamaya devam edeceklerini ifade etti.