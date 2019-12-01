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Erhürman: “Zaman kaybetme lüksümüz yok”

01 Aralık 2019 Pazar 13:22
Erhürman: “Zaman kaybetme lüksümüz yok”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) dayanışma etkinlikleri devam ediyor. CTP Güzelyurt İlçesi’nin dün akşam organize ettiği gecede çok sayıda partili bir araya geldi. Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da katıldığı etkinliğe çok sayıda üye ve sempatizan katılırken, Kıbrıs’ta barışa giden yolu ören CTP’lilerin elli yıllık mücadelesinin yapı taşlarını anlatan konuşmalar gerçekleştirildi. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, şarkıların söylendiği, şiirlerin okunduğu gecede “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganı atıldı. 

Kıbrıslı Türklerin önünde önemli bir dönem olduğuna değinen partililer, bu dönemde birlik, mücadele ve dayanışmanın öneminin altını çizdi. CTP’li yetkililer konuşmalarında, Doğu Akdeniz’de gerginliğin yaşandığı bu ortamda Kıbrıs’ta bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmanın sadece Kıbrıs için değil tüm bölge ve dünya barışı için önemli olduğunu ifade etti.

ERHÜRMAN: “BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında, dayanışma gecelerinin tam da halkla birlikte dayanışma içinde olunması gereken bir zamanda düzenlendiğini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Doğu Akdeniz’deki gerginliğin de etkisiyle kritik bir dönemden geçildiğini ifade eden Erhürman, şöyle dedi:

“Biz halkımızla aynı fikirdeyiz. Fikrimiz de zikrimiz de barıştır ve hep barış olacaktır. Berlin’de bu süreç çökmedi diye üzülenler var. Biliyoruz ki AB çatısı altında iki ayrı devlet diyenler de buna inanmıyor, sadece zaman kazanmak istiyor, zamana oynuyorlar. Crans - Montana’dan sonra çözümün formülü ve siyasi eşitlik konusunda yapılan hiçbir sonuç doğurmayacağı daha başından belli olan tartışmalarla iki yılı aşkın bir zaman kaybettik. Berlin’de bu gereksiz tartışmaların geç de olsa ortadan kalkmış olması önemlidir. Ama maalesef Guterres’in vurguladığı ucu açık olmayan müzakere yöntemi konusundaki belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizliği hızla ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisine girmemiz gerekiyor. Bizim daha fazla zaman kaybetme lüksümüz yok.  Bir neslin daha aynı belirsizlik, aynı öngörülemezlik içinde yaşamasını, bizim yaşadığımız sorunları yaşamak zorunda kalmasını istemiyoruz, buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
CTPTufan ErhürmanCTP Güzelyurt İlçesiKıbrıs SorunuHaberGündemKıbrıs
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