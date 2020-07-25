Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı
Kadına cinsel organını gösterdi
Kadına cinsel organını gösterdi
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar
9 yıl hapis cezası
9 yıl hapis cezası
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak

Erhürman: Zenginlikleri adil bir biçimde paylaşmayı öğrenmekten başka yol yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 12:58
945 Okunma
Erhürman: Zenginlikleri adil bir biçimde paylaşmayı öğrenmekten başka yol yok

Doğu Akdeniz’de sular ısınmaya devam ettiğini söyleyen Erhürman, Fransa Cumhurbaşkanı EmanuelMacron’un Türkiye’ye yaptırım çağrısında bulunduğunu, ilişkilerin art arda gelen gelişmelerle daha da gerildiğini kaydetti.

Erhürman paylaşımında, “Oysa Doğu Akdeniz’de barışın sürekliliğinin sağlanması için atılabilecek en önemli adımın ne olduğu aslında herkesin malumu. Kıbrıs sorununun siyasi eşitlik temelinde çözümü ve çözüme kadarki sürede adanın zenginlikleri konusunda Kıbrıslı Türklerin sadece geliri paylaşma hakkı değil, aynı zamanda söz hakkı sahibi olduğunun kabulü” dedi.

Tüm tarafların diyalog yoluyla, bu temelde ortak akılda buluşmasının zamanı geldiğini de vurgulayan Erhürman, gerginliğin kimseye kazandırmadığını belirtti.

Erhürman, “Bu ada da,zenginlikleri de hepimizin. Adil bir biçimde paylaşmayı öğrenmekten başka yol yok” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizCumhuriyetçi Türk PartisiTufan ErhürmanDoğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli:" Toplam 1179 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı"
Bakan Pilli:" Toplam 1179 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı"
Tatlısu'da Ölü Yunus Kıyıya Vurdu!
Tatlısu'da Ölü Yunus Kıyıya Vurdu!
DSİ,Asrın Projesi'ndeki çalışmaların devam ettiğini açıkladı
DSİ,Asrın Projesi'ndeki çalışmaların devam ettiğini açıkladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim