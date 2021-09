Erhürman:21 günde bir antijen uygulaması vakaların daha da yaygınlaşmasına yol açacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun PCR testlerinin ücretlendirilmesi konusunda aldığı kararı değerlendirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre özel bir kanalda konuşan Erhürman, Kuzey Kıbrıs’ın vaka sayılarında kırmızı ülke kategorisinde yer almasına rağmen 21 günde bir antijen test uygulamasının vakaların daha da yaygınlaşmasına yol açacağı uyarısında bulundu. Toplumdan gelen yoğun tepki sonrası hükümetin “sadece antijen testlerinin ücretsiz yapılması konusunda geri adım attığını” kaydeden Erhürman, bunun normalleştirilmeye çalışıldığını, hükümetin ‘ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalıştığını’ savundu. Azınlık Hükümetinin artık merkezi bir yapısı kalmadığını savunan Erhürman, Ekonomi Bakanlığı’ndan ayrı, Sağlık Bakanlığı’ndan ayrı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ayrı açıklamalar yapıldığını ifade etti. Ulusal Birlik Partisi’nin tamamen kurultaya yoğunlaştığını, diğer ortaklarının ise siyasi çıkarlar açısından kurultaya kadar koltukta oturmaya devam etmek istediğini savunan Erhürman, “Krizin göbeğindeyiz. Bu gelişmeleri, her gün doğru kararların üretilmesi gereken, bu kararların üretilmediği her an yaranın büyüdüğü bir dönemde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.