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Erhürman:Ana muhalefet olarak yapıcı bir tavır sergileyeceğiz

22 Mayıs 2019 Çarşamba 16:05
Erhürman:Ana muhalefet olarak yapıcı bir tavır sergileyeceğiz
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4’lü koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini sürdüren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakanlık görevini UBP-HP koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini yürütecek olan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a devretti.

Devir teslim töreni bugün saat 15.25’de Başbakanlık Binası’nda gerçekleştirildi.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, tevir teslim töreninde yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin 41’incisi, KKTC’nin 35’inci hükümeti olduklarını anımsatarak, temmennisinin hükümetin daha uzun ömürlü olmasını olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bu noktadan sonra ana muhalefet görevini sürdüreceğini anımsatarak kendisinden destek beklediğini söyledi ve “ Benim için her milletvekili bir bakan kadar kıymetlidir. Yasalar çıkarılıp, yasal düzenlemeler yapılmazsa hükümet çalışmaları yapılamaz, dolayısıyla, reformlar yapılamaz. Bu koalisyon ortaklığını en iyi şekilde koordine etmek için çalışacağım. Bu süreçte bana destek olan çok kıymetli milletvekillerine ve Anamuhalefet Başkanı Tufan Erhürman’a çok teşekkür ederim” dedi.

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Başbakan Tatar, “Benim için anlamlı bir gün.İnsan hergün başbakanlık devralmaz. Halkımıza selam olsun” dedi.

Herşeyin daha güzel olması için çalışacaklarını kaydeden Başbakan Ersin Tatar, “Türkiye’ye de selam olsun. Türkiye için, halkımız için çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Ben de size hoşgeldiniz diyorum” diyerek sözlerine başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, öncelikle çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Zor bir dönemi geride bıraktıklarını ve yeni hükümeti zor bir dönemin beklediğini anımsatan Tufan Erhürman, ana muhalefet olarak yapıcı bir tavır sergileyeceklerini ve halkın yararına olan konularda hükümete destek olacaklarını söyledi.

Erhürman, sözlerinin sonunda yeni hükümetin halk için, ülke için hayırlı olmasını diledi.
(BRT)

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Son Güncelleme: 22.05.2019 16:10
Anahtar Kelimeler:
Erhürman
Yorumlar
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:) 2019-05-22 16:12:32

bosver baskan sen yaranamadin. simdi yak mangali bak keyfe

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Fasa Fiso 2019-05-22 16:33:23

Yeni hükümetin ilk zammı bakalım neye ve ne zaman olacak?

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