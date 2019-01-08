Erhürman:Bu bir insan hakkıdır

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkede önemli sorunlar var iken vicdani reddi de içeren askerlik değişiklik yasa tasarısının gündeme taşınmasını eleştirdi.
Vicdani ret konusundaki görüşlerini de bir kez daha paylaşan Arıklı, savaş hali devam ederken askerliğin ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir düzenlemeye gidilemeyeceğini kaydetti.
Başsavcılığın bu konudaki görüşünün olumsuz olduğunun bilindiğini ifade eden Arıklı, Yasa tasarısı ile ilgili Güvenlik Kuvvetlleri Komutanlığı’ndan görüş alınıp alınmadığını sordu.
Arıklı, “Bu yasa tasarısı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın dibine dinamit koyuyorsunuz” dedi.
Arıklı’nın eleştirileri üzerine kürsüye çıkan Başbakan Tufan Erhürman, vicdani ret konusunun hükümet programında ve hükümette yer alan 4 partinin manifestolarında yer aldığını hatırlattı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Başsavcılıktan konuyla ilgili görüş alındığını vurgulayan Başbakan Erhürman, iki yanıtın hukuki görüş çerçevesinde olduğunu belirtti.
Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda kararı olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Anayasa Mahkemsi kararında yasa ile bu konun düzenlenebileceğinin belirtildiğini ifade etti.
Erhürman, yasa tasarısını Meclise sunarken, komitede Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri, Başsavcı ve muhalefet milletvekillerinin de olacağını, eğer Anayasa kararına rağmen; Anayasaya aykırı bir durum varsa bunların orada tartışılacağını kaydetti.
Başbakan Erhürman, milletvekillerinden gelen soruları da yanıtladı.
Vicdani ret yasasının isteyen herkesin yararlanabileceği bir yasa olmadığını belirten Erhürman, “Anayasa Mahkemesi’nin işaret ettiği gibi Meclis bu konuda karar verir. Heyecanlanacak, panik yapacak bir durum yok, tasarı komiteye gelir, tartışılır” dedi.
Adam haklı yaa. Önce bu sürati asgari ücreti düzenlemede kullanın. 3-5 kişi için meclisi topladılar vezaman geçiriyorlar. asgar iücret için debu ilgi ve sürati neden göstermiyorlar?
Bir memur yarın işe gitmeyip her ay düzenli maaşını almak için de böyle bir yasa çıkabilir.Artık bu ülkede olmayacak şey yok.
Bananane be bundan açım aççç. asgari ücretle yaşanamıyorrrr. Seçim bildirgenizde asgari ücret de vardı. Bu ele alınn bbeeee öncelikle bunuu .bir kişigeçinemiyorken alilemizle nasıl geçineceğizzzz. Yokradmiş metmişşşş banann beee açıızz aaççççç. asgari ücret yetmiyoor be vekillerrrrrr
Ulan amına koduklarım millet açlıktan kırılıyor siz nelerle uğraşıyorsunuz iyi o zaman hepten kaldırın askerliği türk askerini de gönderin gidin siz nöbet tutun hadi götünüz yerse amk asalakları
BUKADAR SORUN VARKEN ÜÇBEŞTANE ZENGİNİN OĞLU KURTULSUN DİYE VİCDANIRET YASASINA İVEDİLİK VEREN BİR HÜKÜMETTEN NE BEKLERSİNİZ ZATEN ADAMLARIN DERDİ BELLİ GAVURLA ANLAŞMAK NE BEKLERDİNİZ YANİ.
BU KADAR ZAMANDIR BİZ ENAYİMİYDİK 24 AY ASKERLİK YAPTIK GÖTÜMÜZÜN NE GİCİSİ ŞİMDİ ÜÇ BEŞ TANE GAVURCU HÜKÜMETİ TESLİM ALDI YAPACAK BAŞKA İŞ YOK. SOKUG GENDİNİ İÇERİ KİMİN SİKİNE.
YOK ANNAŞMA OLACAKMIŞ YOK BİLMEM NE RÜYADA YAŞARSIGIZ ADAMLAR BUGÜN FIRSAT BULSA ANAMIZI BELLERLER HEPSİMİZİNDE. SİZ HALA VİCDANIRET YASASIYLA UĞRAŞIRSIGIZ ALLAH BÜYÜKTÜR AMA İNŞŞALLAH ÖNCE SİZİG BAŞIGIZA GELİR BİZ BUNLARI ZATEN 63 TE YAŞADIK
ERTAÇ KARDEŞ ÇOK SAĞOL BUDA ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK. AMA ZATEN MEMURA GEREK YOK MECLİS ZATEN CANLARI ÇEKTİĞİ ZAMAN TOPLANIR BİR YAPTIRIMMI VAR