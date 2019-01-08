Erhürman:Bu bir insan hakkıdır

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkede önemli sorunlar var iken vicdani reddi de içeren askerlik değişiklik yasa tasarısının gündeme taşınmasını eleştirdi.

Vicdani ret konusundaki görüşlerini de bir kez daha paylaşan Arıklı, savaş hali devam ederken askerliğin ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir düzenlemeye gidilemeyeceğini kaydetti.

Başsavcılığın bu konudaki görüşünün olumsuz olduğunun bilindiğini ifade eden Arıklı, Yasa tasarısı ile ilgili Güvenlik Kuvvetlleri Komutanlığı’ndan görüş alınıp alınmadığını sordu.

Arıklı, “Bu yasa tasarısı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın dibine dinamit koyuyorsunuz” dedi.

Arıklı’nın eleştirileri üzerine kürsüye çıkan Başbakan Tufan Erhürman, vicdani ret konusunun hükümet programında ve hükümette yer alan 4 partinin manifestolarında yer aldığını hatırlattı.

“Bu yasa tasarısı diğer çalışmaları görünmez yapmak için ortaya çıkmadı” diyen, Avrupa İnsan Hakları Mahekemesi’nin hukunun bir parçası olduğunu ve yasa tasarısının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatı ile zengilneleşen düzenlemeler içerdiğini kaydetti ve bunun bir insan hakkı olduğunu vurguladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Başsavcılıktan konuyla ilgili görüş alındığını vurgulayan Başbakan Erhürman, iki yanıtın hukuki görüş çerçevesinde olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda kararı olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Anayasa Mahkemsi kararında yasa ile bu konun düzenlenebileceğinin belirtildiğini ifade etti.

Erhürman, yasa tasarısını Meclise sunarken, komitede Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri, Başsavcı ve muhalefet milletvekillerinin de olacağını, eğer Anayasa kararına rağmen; Anayasaya aykırı bir durum varsa bunların orada tartışılacağını kaydetti.

Başbakan Erhürman, milletvekillerinden gelen soruları da yanıtladı.

Vicdani ret yasasının isteyen herkesin yararlanabileceği bir yasa olmadığını belirten Erhürman, “Anayasa Mahkemesi’nin işaret ettiği gibi Meclis bu konuda karar verir. Heyecanlanacak, panik yapacak bir durum yok, tasarı komiteye gelir, tartışılır” dedi.