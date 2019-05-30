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Erhürman’dan hükümet eleştirisi

30 Mayıs 2019 Perşembe 14:28
Erhürman’dan hükümet eleştirisi
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Ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümet programının görüşüldüğü mecliste hem programı eleştirdi hem de daire dağılımının mantıklı şekilde yapılmadığını ifade etti.

Erhürman, her hükümet programının -cek -cak ile bitmesinin normal olduğunu belirterek “benim eleştirdiğim hükümet programında somut şeyler olmamasıdır. Sözünü ettiğimde budur. Tipik bir örnek olarak” diye konuştu.

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Erhürman meclisteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Hükümet programında bir bölüm var yargı ile ilgili ‘yargının sorunlarını biliyoruz’ der. ‘Yapılması gerekenler de ortadadır’ diyor. Mantık gereği neye oy verip neye oy vermediğimizi bilmemiz gerekir. Yargı önemli bir kurum ve sorunları da önemlidir”

En önemli sorun ekonomik sorun olduğunu belirten Erhürman “En çok gelir elde edilen sektör turizm, yüksek öğretim ve ARGE ‘dir. Bu hükümet programında bu sektörlerle ilgili somut hedefler beklerdim. Ben bu hükümet programında hiçbirini görmüyorum” dedi.

Tufan Erhürman, Eski Eserler Dairesi’ni alıp Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altına bağlamak çok mantıksız olduğunu söyleyerek dünyanın hiç bir yerinde böyle bir şeyin olmayacağına değindi. Erhürman, “Eski eserleri alıp ha Ulaştırma Bakanlığı’na vermişsin ha Sağlık Bakanlığı’na" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erhürman
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