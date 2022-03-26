Erhürman’dan Hükümet’e: "Biz yaparız olur"! Öyle mi? OLMAZ! Hade bakalım!"

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Muhalefetle, sendikalarla, belediyelerle paylaşılmadan Meclis'e sunulan, reformun "r"sini içermeyen bir paket... Hiçbir kriter dikkate alınmadan ve ilgili belediye başkanlarıyla/meclisleriyle görüşülmeden kapatılmasına karar verilen belediyeler... Her şeye karşın ayakta kalmayı başaran belediyeleri de kaosa sokacak, personeli birbirine düşürecek, öngörülebilirliği olmayan intibak düzenlemeleri...

Sonra? Sendikalar isterse, toplu iş sözleşmesini düzeltiriz. Müşavirlik tepki yarattıysa onu da kaldırırız. Hazırlanma süresinde hiç dikkate almadığımız muhalefeti de Anayasa'yı bizimle birlikte ihlal etsinler diye "consensus"a çağırırız. Gelmezlerse, Anayasa'yı kendi başımıza ihlal eder, seçimleri de erteleriz...

"Biz yaparız olur"! Öyle mi? OLMAZ! Hade bakalım!”