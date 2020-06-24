Erhürman’dan hükümete çağrı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden hükümetin 1 Temmuz’da başlayacak olan açılma kararını değerlendirdi.

Bazı bakanların karantinasız açılma konusunda endişeli olduklarını açıkladıklarına dikkat çeken Erhürman, hükümetin 1 Temmuz'da karantinasız dışa açılma kararını geri alması gerektiğini vurguladı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

İnsanlarımız 1 Temmuz'da karantinasız dışa açılma konusunda endişeli. Bu endişenin sebebi belli: Yapılması gereken hazırlıklar bin türlü uyarıya karşın yapılmadı ve özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler hükumetin "yeni normal"i bilimsel temellerde yönetebileceğine ilişkin güveni sıfırladı.

Bugün görüyoruz ki bazı bakanlar da endişeli olduklarını açıklıyorlar. Herhangi bir bilim kurulunun bize açıklama yapmasına ilişkin beklentimiz de kalmadı. Bu şartlarda nasıl beklersiniz insanlarımızın endişe duymamasını? Yapabileceğiniz ve yarattığınız bu şartlarda yapmanız gereken tek şey kaldı: 1 Temmuz'da karantinasız dışa açılma kararını da geri alacaksınız...