Erhürman’dan hükümete ekonomi uyarısı

10 Mart’tan bu yana geçen süreçte ne pandemi hastanesi yapıldığını ne de ortada bir karar ve proje bulunduğunu vurgulayan Erhürman, toplumun virüs nedeniyle büyük tedirginlik yaşadığını vurguları.

Ülkede ‘siyasi istikrarsızlık’ olduğunu, hükümetlerin ömrünün orta ve uzun vadeli sorunları çözmeye yetmediğini anlatan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı bu ülkenin orta ve uzun vadeli ekonomik problemlerini de, sağlık sistemindeki sorunlarını da, turizmdeki sorunlarını da gaile edinen bir makam olmalıdır” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomide izlenen politikanın ciddi sorunlara neden olacağına dikkati çekerek hükümete önemli uyarılarda bulundu. Erhürman, “Sadece memuru ödeyerek bu süreci yöneteceğinizi sanıyorsanız, reel sektörü batırır, insanları işsiz, aşsız bırakırsınız” dedi. Erhürman yeni tip Koronavirüsüyle ilgili en riskli döneme girilirken pandemi hastanesinin henüz yapılmadığını ve halkın bu konuda büyük endişe taşıdığını da vurguladı. Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’de katıldığı ‘Paradigma’ programında Mert Özdeş’in sorularını yanıtladı, gündeme dair önemli mesajlar verdi.

Pandemi sürecinin başından itibaren CTP olarak hükümete tüm kadrolarıyla her türlü yardıma hazır olduklarını ilettiklerini anımsatan Erhürman, ancak hükümetten bu yönde bir talep gelmediğini söyledi. Bu süreçte Türkiye ile bir protokol imzalandığını, bunu basından öğrendiklerini anımsatan Erhürman Tatar’ın meclis kürsüsünde ‘Şeffaf olacağız, her şeyi sizinle paylaşacağız’ dediğini, ama buna uyulmadığını vurguladı.

CTP lideri “Başından beri biz reel sektörün ayakta kalması gerektiğini söyledik. ‘Özel sektör, hane halkı, sağlık sistemi ve işletmelerin batmamasını sağlamak birinci önceliğimizdir’ dedik. Ama Türkiye ile imzalanan protokolde, reel sektörün düşünülmediğini görüyoruz. Sadece memuru ödeyerek, bu süreci yöneteceğinizi sanıyorsanız, bu reel sektörü batırır, insanları işsiz, aşsız bırakırsınız ve siz 2021’e giderken para toplamak için yüzünüzü yine reel sektöre döneceksiniz” şeklinde konuştu.

“NE HASTANE VAR, NE PROJE”

Erhürman, sağlık alanında en riskli döneme girilirken pandemi hastanesinin henüz yapılmadığını ve halkın bu konuda büyük endişe taşıdığını da vurguladı. Erhürman ‘yeni normal’ diye tanımlanan dönemin gerekli hazırlıklar tamamlanmadığı için sıkıntılarla geldiğini söyledi. Kapanmanın başladığı 10 Mart’tan bugüne birçok eksikliğin hala giderilmediğini, pandemi hastanesi konusunda sürekli karar değiştirildiğini anlatan Erhürman, “Ortada hala ne bir pandemi hastanesi ne de bir proje var” dedi.

“SORUMLULUK SAHİBİ OLAN DÖRT AYDA HASTANEYİ YAPARDI”

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz en baştan itibaren, ‘mali olanaksızlık varsa, muhakkak iç borçlanmaya gidin’ dedik ki, yeni normale hazırlıklı gidelim. Ama maalesef olmadı. Bu işi ciddiye alan, sorumluluk sahibi herhangi bir parti, dört ay içerisinde bu pandemi hastanesini yapardı. Yeter ki ciddiyet sahibi olsun. Ticaret Odası ve Sanayi Odası’nın katkı koymaya hazır olduklarına dair açıklamaları da var, Sağlık Fonu’nda para da var. Ancak bugün hala pandemi hastanesi yok. Bugüne kadar Sağlık Bakanı’nın ağzından ‘Pandemi hastanesine ihtiyaç yoktur’ açıklamasını da duymadık.”

“ONLARIN BİZE YAPTIKLARINI, BİZ ONLARA YAPMAYACAĞIZ”

CTP lideri Erhürman UBP liderliğinin dörtlü koalisyon dönemindeki tavrını da anımsattı, daha üçüncü aydan itibaren ‘hükümet düştü düşüyor’ propagandası yapıldığını söyledi ve “Biz onların bize yaptıklarını yapmayacağız” dedi. O dönemki hükümeti itibarsızlaştırma çabalarının topluma büyük zarar verdiğini ifade eden Erhürman, “Ben onlara bunu yapmadım, erken seçimden de bahsetmedim. Onlar ‘biz hükümeti bozuyoruz’ deyinceye kadar da bahsetmeyeceğim. O güne kadar da ben bu konuda konuşmayacağım. Onların bize yaptıklarını, ben onlara yapmama kararlılığındayım. Sürdürebildikleri kadar hükümeti sürdürsünler, bizden yardım istedikleri oranda da yardım da yapmaya çalışırız. Ama bütün bu hataları yaptıktan sonra, artık bizim yardımımızla da düzelemeyecek şeyler var” ifadesini kullandı.

“SİYASİ İSTİKRARSIZLIK SORUNUNU MASAYA YATIRMALIYIZ”

Tufan Erhürman ülkede ‘siyasi istikrarsızlık’ sorunu olduğu tespitini de dile getirdi. Sağlık, eğitim, turizm, çalışma yaşamı ve diğer konularda sorunların orta ve uzun vadede çözümlenebileceğine işaret eden ana muhalefet lideri Erhürman, hiçbir hükümetin orta ve uzun vadeye sahip olamadığını anımsattı. “Hükümet süreleri içinde bu sıkıntıları çözmek mümkün değil. Siyasi istikrarsızlık sorununu bu ülke masaya yatırmak zorundadır” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda avantajlı olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın 5 yıllık istikrarlı ve koalisyon ortaksız bir görev süresine sahip olduğunu anlatan Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı bu ülkenin orta ve uzun vadeli ekonomik problemlerini de, sağlık sistemindeki sorunlarını da, turizmdeki sorunlarını da gaile edinen bir makam olmalıdır. Bu konularda öneriler geliştiren, bu konulardaki çalışmaları koordine eden bir makama dönüşmelidir. Şu anda başka da bir şans yok” dedi.